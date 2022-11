5 sites para conseguir cupons de desconto de graça para a Black Friday 2022

A Black Friday 2022 começa oficialmente nesta sexta-feira, 25, mas muitas varejistas já estão com diversas promoções.

Para aproveitar ainda mais as ofertas da data, é possível utilizar cupons de desconto válidos em grandes varejistas, companhias aéreas e restaurantes. Aqui você encontra 18 cupons de desconto para usar na Black Friday 2022.

O que é Cupom de Desconto?

O cupom de desconto, também chamado de código promocional ou cupom promocional, é uma das formas mais tradicionais e mais simples de se economizar ao fazer compras online. Resumindo, eles são sequências de números e letras que liberam descontos imediatos ao finalizar sua compra no site ou app de alguma loja.

Vale a pena monitorar os cupons para economizar nas compras da Black Friday. As promoções partem de menos de 1% do preço do produto ou serviço, mas podem chegar a 100%.

A maioria das plataformas oferece cupons somente para compras online, mas algumas oferecem descontos em estabelecimentos físicos, como cinema, supermercados e restaurantes.

A EXAME elaborou uma lista de sites e aplicativos que oferecem esses cupons de graça. Em troca, as plataformas recebem uma comissão das empresas para anunciar seus descontos.

No Méliuz você encontra uma variedade de cupons e recebe cashback em mais de 800 lojas. Além de milhares de cupons de desconto e do cartão de crédito, o Méliuz também oferece cashback exclusivo para seus clientes.

Com mais de meio milhão de pessoas, a Promobit oferece cupons de desconto em mais de 400 lojas, incluindo varejistas de eletrônicos e eletrodomésticos, lojas de roupas e apps de transporte.

O Cuponomia é um site totalmente gratuito que oferece desconto através de cupons e ofertas das principais lojas online nacionais e internacionais. São mais de 20.000 cupons em 2.000 lojas disponíveis, atualizados e testados diariamente.

O Mobo é um aplicativo que oferece diversas ofertas diárias com cupons limitados para almoço, jantar e delivery em restaurantes selecionados. Atualmente mais de 500 mil pessoas já baixaram o aplicativo que está presente em Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) e São Paulo (SP).

A Cuponeria foi investida e acelerada pelo Google por meio do programa Launchpad. Com mais de 7 milhões de membros e 2 mil marcas parceiras, a empresa distribui cerca de 1 milhão de cupons por mês e conta com parcerias como Shopee, iFood, Americanas, Netshoes e muitas outras entre as maiores empresas do Brasil.

No site de cupons Cuponeria, é possível economizar muito utilizando cupons de desconto e ganhando cashback nas compras em lojas online e também em lojas físicas de todas as regiões do país.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

