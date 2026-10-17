Milky Moo tem 600 lojas na escala 12x36. 'É possível buscar ganhos de produtividade', diz CEO

RESUMO ＋ A rede de milk-shakes Milky Moo usa a escala 12x36 em cerca de 80% das unidades e projeta faturar R$ 750 milhões em 2026, alta de 38,4%. Segundo o fundador e CEO Lohran Soares, a jornada melhora a previsibilidade e reduz trocas de turno, mas exige dimensionamento adequado das equipes e respeito às regras trabalhistas.

O fim da escala 6x1 tem levado empresários brasileiros a rever a organização das equipes e calcular os possíveis impactos de uma jornada de trabalho menor. No setor de alimentação, em que as lojas funcionam também aos finais de semana e feriados, o desafio é reorganizar os turnos sem elevar os custos com funcionários ou comprometer o atendimento.

Na Milky Moo, rede de milk-shakes fundada em Goiânia, a experiência com jornadas alternativas começou muito antes da discussão atual. Cerca de 80% das unidades adotam a escala 12x36, em que o funcionário trabalha 12 horas e descansa pelas 36 horas seguintes. A empresa tem cerca de 760 lojas abertas e mais de 3.000 colaboradores.

A experiência ganha relevância em meio ao debate sobre o fim da escala 6x1. Enquanto empresas do varejo e da alimentação avaliam os possíveis impactos de uma redução da jornada, a Milky Moo segue expandindo a operação com outro modelo de trabalho. A rede projeta faturar R$ 750 milhões em 2026, crescimento de 38,4% sobre o ano passado.

“Nossa experiência demonstra que é possível buscar ganhos de produtividade por meio de uma gestão mais eficiente das jornadas, sem que a implantação da escala 12x36 represente, por si só, custos adicionais com colaboradores", diz Lohran Soares, CEO da Milky Moo. "O resultado depende das particularidades de cada operação, do dimensionamento adequado das equipes e do cumprimento da legislação trabalhista e das normas coletivas aplicáveis”.

A empresa também prepara novas inaugurações. Com cerca de 760 lojas abertas, a Milky Moo tem outras 225 unidades em implantação, que devem elevar a rede a 985 operações, incluindo unidades móveis e internacionais.

O desafio agora é manter o ritmo de expansão sem perder o controle dos custos de pessoal, especialmente em uma rede formada por franqueados com diferentes volumes de vendas e necessidades de atendimento.

Como funciona a escala 12x36 da Milky Moo

A Milky Moo utiliza a escala 12x36 desde a inauguração da primeira unidade, no então Shopping Cidade Jardim, hoje Shopping Bentivi, em Goiânia.

Nesse modelo, o funcionário trabalha durante 12 horas consecutivas e tem direito a 36 horas de descanso. A organização permite que a empresa distribua as equipes ao longo da semana, inclusive nos dias de maior movimento.

Segundo Soares, a escolha foi feita para atender às particularidades de uma operação que precisa lidar com mudanças no fluxo de clientes ao longo do dia.

“A adoção da escala 12x36 foi uma decisão estratégica, orientada à produtividade, à eficiência operacional e à adequação das jornadas às características do nosso negócio", diz o CEO.

"No segmento de alimentação e bebidas, em que o fluxo de clientes pode variar significativamente ao longo do dia e da semana, a flexibilidade na organização das jornadas é fundamental para equilibrar a qualidade do atendimento, a produtividade das equipes e a eficiência dos custos operacionais”, completa.

É possível reduzir a jornada sem aumentar os custos?

Essa é uma das principais preocupações dos empresários diante das propostas de mudança na escala 6x1. No varejo e na alimentação, reduzir os dias trabalhados pode exigir contratações adicionais, reorganização das equipes ou mudanças nos horários de funcionamento.

Na Milky Moo, a experiência com a escala 12x36 indica que a organização dos turnos pode ajudar a controlar as despesas. Isso, porém, não significa que o modelo elimine os custos de uma eventual mudança na legislação.

Soares afirma que os resultados dependem do número de funcionários, da demanda e das características de cada loja.

“A escala 12x36 contribui para uma melhor organização das equipes, proporciona maior previsibilidade das jornadas, reduz as trocas de turno e favorece a continuidade das operações. O modelo também permite dimensionar as equipes de acordo com os horários de maior demanda de cada unidade, buscando preservar a qualidade do atendimento e a consistência da experiência oferecida aos nossos clientes”, diz.

Na prática, a redução das trocas de turno é uma das vantagens apontadas pelo executivo. Com menos mudanças de equipe ao longo do expediente, a empresa busca manter a continuidade do atendimento.

Mas há uma diferença importante: a adoção da escala 12x36 não significa, necessariamente, uma redução da carga horária semanal nos mesmos termos das propostas de fim da escala 6x1. Os impactos dependem das regras que vierem a ser aprovadas e das condições de cada operação.

O desafio de manter a escala em uma rede de franquias

Com centenas de unidades espalhadas pela rede, a Milky Moo precisa lidar com lojas de diferentes tamanhos, volumes de vendas e horários de funcionamento.

O que funciona em uma operação de grande movimento pode exigir adaptações em outra, com uma equipe menor.

Para Soares, o principal obstáculo está justamente em definir quantos funcionários são necessários para atender à demanda sem comprometer os resultados financeiros dos franqueados.

“O principal desafio está em dimensionar corretamente as equipes, considerando as particularidades de cada unidade. Nosso objetivo é conciliar produtividade, eficiência operacional, sustentabilidade econômica para os franqueados e bem-estar dos colaboradores, sempre respeitando a legislação trabalhista e as normas coletivas aplicáveis”, diz o Soares.

A experiência da Milky Moo mostra que jornadas alternativas já fazem parte da operação de empresas em expansão. Mas também evidencia um ponto central da discussão sobre o fim da escala 6x1: mudar a organização do trabalho exige olhar para a produtividade, os custos e as necessidades de cada estabelecimento.



