Com a PRIO você transforma o Brasil em um lugar mais eficiente

Como costuma dizer o judoca Flávio Canto, campeão que já enfrentou diversos desafios, o esporte ensina a lidar com a derrota, a criar resiliência, e com isso enfrentar as dificuldades do mundo dinâmico que vivemos. O que tem tudo a ver com a PRIO, maior empresa independente de petróleo e gás do Brasil.

Canto é idealizador do Instituto Reação, que promove o desenvolvimento humano e a integração social por meio do esporte e da educação. Patrocinado pela PRIO desde 2017, o Instituto é um dos bons exemplos para entendermos melhor como a empresa atua nesse sentido.

A PRIO tem foco no investimento e na recuperação de ativos em produção e é especializada na gestão eficiente de reservatórios e no reaproveitamento de estruturas já existentes para seguir produzindo óleo de maneira eficiente e inovadora. O famoso fazer mais com menos.

Com isso, a empresa é totalmente direcionada a aumentar a capacidade de produção ao mesmo tempo que diminui o uso de recursos. Com DNA inovador, a PRIO já nasceu ESG e é pioneira nesse setor no Brasil. Não à toa, é a maior empresa independente por aqui.

Para fazer sua roda girar, a PRIO investe recursos próprios e aplica leis de incentivo fiscal em prol da cultura, do esporte, da assistência e da inclusão para estimular e fomentar mais oportunidades de aprendizagem e crescimento, especialmente para a comunidade carioca e fluminense, região onde a empresa está localizada.

E como tudo isso funciona? Simples. A empresa, além das próprias iniciativas, também recebe propostas do Rio de Janeiro e de São Paulo, e passará a fazê-lo de forma ainda mais ágil, através de um portal de projetos que será lançado até o início de 2023.

Como a PRIO escolhe o que incentivar?

Com pluralidade de investimentos e propósito. Quando a PRIO pensa em patrocínio, busca explorar ao máximo os recursos em frentes que promovam cultura, saúde e bem-estar, educação de qualidade, inclusão social, acessibilidade etc. Isto é, fazendo investimentos e aportes em projetos que compartilhem desses objetivos e que atendem às leis de incentivo à cultura, ao esporte, ao audiovisual, mas também projetos do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), ao idoso, Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) e Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD).

Para a PRIO, o esporte gera a cultura do bem-estar e instrução pela disciplina e foco. A cultura gera conhecimento e é fundamental na formação do indivíduo na sociedade.

Tanto esporte quanto cultura são permeados pela educação em todos os projetos, pois, na maioria das vezes, o público-alvo são crianças e adolescentes em situação de adversidade. Essa é a forma da PRIO de contribuir para o crescimento mais sustentável de um país do tamanho do Brasil e cheio de complexidades e nuances.

Quais são as iniciativas da PRIO?

Frente social: a PRIO avança com o programa Reação Offshore, uma iniciativa para capacitar novos profissionais para o setor de óleo e gás, com treinamentos realizados por quatro meses para 240 pessoas.

O apoio à iniciativa dos institutos Reação e Todos na Luta, em parceria com a Firjan Senai, tem sido motivo de muito orgulho. O desenvolvimento dos novos profissionais, muitos sem qualquer experiência no mercado offshore, foi tão surpreendente que a PRIO contratou 81 dos bolsistas formados pelo programa para atuarem offshore na companhia.

Frente ambiental: a empresa pretende publicar seu primeiro relatório de sustentabilidade em 2023. Nele, além de ver a evolução dos indicadores socioambientais, serão apresentados iniciativas, objetivos e compromissos que a PRIO tem para o futuro. Mas, já podemos adiantar algumas destas ações, como a demonstração da pegada de carbono da companhia, que é apresentada por meio da publicação e certificação do inventário de emissões.

No relatório de sustentabilidade também será possível conhecer um pouco mais sobre o projeto de Educação Ambiental (PEA Rede Observação) constituído por diversas associações comunitárias, com o objetivo de realizar um processo educativo que auxilie as comunidades a desempenharem um papel de protagonismo na solução de seus conflitos ambientais.

Vale destacar, também, todo o trabalho que a companhia desenvolve, desde 2019. Ao comprar o campo de Frade da antiga operadora, a PRIO também passou a gerenciar o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Nestes três anos, a PRIO assumiu o compromisso de promover e trabalhar para a conservação da biodiversidade no litoral, o uso sustentável dos recursos pesqueiros, o fortalecimento da pesca artesanal e a educação ambiental.

Por fim, todos os projetos da PRIO precisam estar ligados aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pactuados pelos 193 países-membros da Organização das Nações Unidas – ONU, grupo que o Brasil faz parte) que a empresa prioriza, gerando indicadores claros dessas melhorias sociais e ambientais. A companhia surgiu de um sonho e é feita das pessoas que trabalham nela. Com o slogan “Energia humana gera energia” é fácil entender o jeito de ser da empresa.