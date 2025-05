Ele criou a primeira plataforma de terceirização de mão de obra e já faturou mais de R$ 350 milhões

A dificuldade em encontrar mão de obra está se tornando um dos principais obstáculos ao crescimento de empresas de diversos segmentos no Brasil. A mudança de perspectiva da relação do trabalho está mudando na nova geração e a escassez de mão de obra qualificada tem tirado o sono da maioria dos gestores. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), 57% das companhias enfrentam obstáculos para preencher vagas com mão de obra especializada.

Foi nesse cenário que nasceu, em 2004, a Russel Serviços, fundada por Hugo Leonardo Russel. O que começou com um pedido informal — a indicação de uma copeira para um canteiro de obras — evoluiu para uma solução completa de terceirização de mão de obra em uma plataforma online onde qualquer empresa do país contrata profissionais com alguns poucos cliques.

A estratégia que guiou esse crescimento foi ousada: ser a primeira plataforma de contratação de profissionais via e-commerce no Brasil. “Nosso diferencial sempre foi responder com rapidez às demandas dos clientes. Eu percebi que não vendia mão de obra, vendia agilidade”, resume o fundador.

Contratação de mão de obra em apenas um clique

A proposta é simples: contratar mão de obra com a mesma facilidade de uma compra em uma loja virutal. Após a realização do pedido, a Russel entrega colaboradores em 48 horas já prontos para o trabalho, com documentação completa, uniformes e EPIs.

Dentro da plataforma Russel as empresas terceirizam mão de obra no formato de diárias ou mensal para diversos segmentos e atividades, como indústria, construção civil, logística, varejo, hotelaria, saúde, eventos, administrativo, entre outros.

O modelo de negócio ganhou tração justamente em um mercado com déficit de profissionais técnicos, num momento em que a taxa de trabalhadores com mais de 50 anos aumenta, tornando esses profissionais cada vez menos disponíveis. Paralelamente, a quantidade de jovens economicamente ativos diminuiu. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022, 22,3% dos brasileiros entre 15 e 29 anos estavam fora da escola e sem trabalhar — um total de 10,9 milhões de pessoas.

A Russel Serviços se posiciona como uma solução completa em mão de obra, trazendo flexibilidade em modalidades de contratação e se distancia de outras empresas de terceirização, onde em sua maioria é focada em serviços de facilities, como limpeza e conservação. A Russel vai além. Com capilaridade para atendimento em todo o território nacional, ela atua em segmentos diversos. Nos últimos anos, o número de pedidos online aumentou e gestores e compradores de grandes empresas solicitam na plataforma auxiliares de produção, carpinteiros, eletricistas, ajudantes de carga e descarga, soldadores, motoristas, operadores de empilhadeira, recepcionistas, mecânicos e profissionais de logística e varejo.

Entre as empresas que já utilizaram o serviço da Russel estão grupos como Heineken, TV Globo, Mercado Livre, Coca-Cola e Burger King. Hoje, a empresa se destaca pela entrega de profissionais em até 48 horas e traz também agilidade em reposição de mão de obra, visto que o turnover está crescendo drasticamente nas companhias. “Quanto maior a empresa, maior a morosidade do RH interno diante do alto índice de turnover e absenteísmo no país. Com o nosso trabalho preventivo, agilizamos esse processo e contribuímos para que os clientes não tenham mais gargalos em suas operações, sejam por faltas, sejam por abandono de cargo”, explica Leandro Bittencourt, diretor comercial da Russel.

Além da facilidade de uso da plataforma, a Russel conta também com uma equipe de executivos e consultores. “Nosso time presta um atendimento premium e diferenciado às empresas de grande porte, onde trazemos soluções e estratégias específicas para aquisição de mão de obra em segmentos e regiões do Brasil onde há grande escassez e desafios. Outra novidade que lançamos é a customização de nossa plataforma para os clientes, onde eles realizam solicitações de mão de obra dentro de um ambiente próprio com formas de pagamento diferenciadas”, completa o diretor.

Eficiência que vira case

Para enfrentar o déficit de profissionais, a Russel tem unidades espalhadas pelo Brasil que trabalham de forma regionalizada em cada projeto, além de utilizarem processos internos que foram projetados para trazer agilidade. A Russel conta também com um banco de talentos próprio com centenas de milhares de currículos. Essas ferramentas acabam por otimizar o tempo de clientes em demandas emergenciais.

Esse tipo de agilidade reforça o potencial de crescimento da Russel. Depois de iniciar sua expansão por franquias em 2018, a empresa agora aposta em um modelo home-based mais acessível, com investimento inicial de R$ 18 mil. “É uma forma de democratizar nosso modelo e aumentar nossa presença em todo o território nacional”, afirma Hugo Leonardo Russel.

Ao longo de sua trajetória a empresa ultrapassou a marca de R$ 350 milhões em faturamento e gerou mais de 20 mil empregos diretos. A missão da Russel é clara: combater o desemprego, impulsionar a economia e oferecer soluções personalizadas para empresas de todos os portes.

“A Russel é uma empresa de solução. A terceirização é só o meio. Nosso foco está em resolver o problema da escassez de mão de obra com tecnologia, velocidade e inteligência de dados”, conclui o fundador.