Prêmio reconhecerá universitários em desafio ligado a atividades da Gerdau

O Prêmio Universitário Aberje (PUA) é uma oportunidade para estudantes de todo o Brasil mostrarem seu talento. A competição tem como objetivo testar os universitários na capacidade de aplicar conhecimentos acadêmicos na resolução de um case de comunicação. Na edição deste ano, o desafio será buscar soluções estratégicas para a Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aço no mundo.

As inscrições para a 13ª edição do prêmio vão até o dia 2 de setembro e são limitadas. Podem ser feitas no site da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), responsável pela organização da competição, em parceria com a Agência ECA Jr., empresa júnior de estudantes de comunicação da Universidade de São Paulo (USP).

Como participar

Por causa da pandemia de covid-19, as quatro etapas do desafio serão realizadas de forma totalmente digital. Na primeira, é preciso montar uma equipe de dois a quatro integrantes, fazer a inscrição da equipe no site e estudar o desafio proposto. Depois, a equipe desenvolve uma solução para um problema real na comunicação da Gerdau e apresenta o projeto, por meio de um vídeo de até 7 minutos, para uma banca avaliadora. Serão classificadas cinco equipes. Na quarta etapa, a grande final, os universitários defenderão suas ideias para a comissão julgadora, formada por grandes profissionais da área. Nesse mesmo dia, será anunciado o time vencedor.

Podem participar estudantes de graduação regularmente matriculados em instituições credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC). As equipes vencedoras ganharão prêmios em dinheiro de acordo com a ordem de classificação. O primeiro colocado ganhará 10.000 reais; o segundo, 5.000; e o terceiro, 3.000. É proibida a participação de colaboradores e estagiários da Aberje e da Gerdau.

Pedro Torres, líder global de comunicação da Gerdau, acredita que esse tipo de competição tenha sinergia com o propósito da empresa de empoderar pessoas que constroem o futuro. “A parceria com a Aberje nesse prêmio é uma oportunidade de vivenciarmos na prática nosso propósito, por meio de universitários que vão ajudar a construir soluções para desafios reais da nossa empresa.”

A parceria faz sentido. Prestes a completar 120 anos, a Gerdau aposta em uma nova geração de profissionais dos dez países em que atua. Hoje, conta com mais de 30.000 colaboradores diretos e indiretos em todas as suas operações.

O PUA também é uma forma de avaliar universitários de todo o Brasil nas competências exigidas pelo mercado, o que indica maior empregabilidade. “E o melhor: o novo formato será essencial para democratizar a competição, já que alunos de todas regiões do país podem participar e não precisarão se preocupar com o deslocamento”, afirma Torres.

Hamilton dos Santos, diretor-geral da Aberje, enxerga ainda outra vantagem nessa edição. Como a maioria das empresas teve de se reinventar durante a pandemia, principalmente em ações ligadas diretamente à reputação e à imagem no quesito responsabilidade social e sustentabilidade, essa será uma das mais desafiadoras para os aspirantes a profissionais de comunicação. “Agora é o momento para essa nova geração trazer ideias que revolucionem ainda mais o futuro da comunicação corporativa”, afirma o executivo.