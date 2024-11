São Paulo mais prática e inteligente? Descubra como a GoodStorage faz isso acontecer

Com mais de 11 milhões de habitantes na Grande São Paulo, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), encontrar espaços para armazenar seus pertences, temporariamente ou por prazos mais longos, pode ser uma tarefa difícil na capital paulista. A questão pode afetar desde famílias que precisam de mais um cômodo para seus objetos, até negócios que estão em processo de expansão de estoque, gerando a necessidade de uma espécie de extensão de casas ou empresas.

De olho nesse cenário, há 11 anos a GoodStorage criou uma solução completa de armazenamento, que oferece desde pequenos locais para armazenagem de itens pessoais até grandes galpões urbanos, para empresas.

"A GoodStorage nasceu da necessidade de oferecer uma resposta a um dos maiores desafios de São Paulo: a falta de espaço. Seja nas residências, sobretudo as mais novas, seja até mesmo nos negócios de pequenos ou grandes empresários. Nosso propósito é justamente facilitar a vida das pessoas e empresas com armazenagem prática, segura e flexível, enquanto contribuímos para a construção de uma cidade mais funcional”, afirma Thiago Cordeiro, CEO e fundador da empresa.

Um dos grandes diferenciais da companhia é a flexibilidade oferecida aos locatários. Além da possibilidade de escolher o tamanho do espaço que precisam, eles também podem definir o período ideal de locação.

A empresa oferece ainda diversas soluções adicionais, como seguro, venda de caixas e demais itens para embalagem, um sistema de segurança de última geração, garantindo a máxima proteção dos bens, demais materiais de apoio, limpeza, vagas, Wi-Fi liberado, áreas comuns, entre outros diferenciais.

GoodStorage: empresa oferece desde pequenos locais para armazenagem de itens pessoais até grandes galpões urbanos, para empresas. (Goodstorage/Divulgação)

Um modelo para cidades inteligentes

Empresas de self storage (no termo em inglês para “auto-armazenamento”), são muito relevantes para o desenvolvimento das chamadas smart cities, as cidades inteligentes. O conceito busca otimizar recursos e melhorar a qualidade de vida urbana por meio de conectividade de serviços, ecologia, tecnologia e inovação. Para isso, é fundamental criar soluções para que esses pontos estejam atrelados à aplicação do conceito dentro dos grandes centros urbanos.

Ao oferecer formas flexíveis e seguras para armazenamento de bens, a GoodStorage contribui para diversos aspectos da lógica urbana, especialmente otimizando o uso dos espaços, facilitando a mobilidade e promovendo a sustentabilidade.

A empresa conta com unidades em pontos estratégicos da cidade, facilitando a logística dos locatários, especialmente de pequenas e médias empresas. Isso reduz a necessidade de grandes galpões logísticos em áreas distantes, diminuindo o tempo no trânsito, os gastos com abastecimento e a poluição.

Além disso, a proximidade dos galpões urbanos com as áreas residenciais permite entregas mais rápidas e eficientes por parte dos comércios, beneficiando tanto as empresas quanto os consumidores.

Cordeiro conta que a GoodStorage acredita que sustentabilidade é mais do que um diferencial, deve ser uma consequência das facilidades que a empresa oferece. “Otimizar o uso do solo urbano e reduzir a necessidade de deslocamentos longos é o nosso impacto ambiental", afirma. “Com menos objetos armazenados em casa, as pessoas podem optar por apartamentos menores, reduzindo a demanda por novas construções e, consequentemente, a pressão sobre os recursos naturais”, explica o fundador em outro exemplo.

Líder no mercado

Para seguir ampliando a atuação de mais de uma década, a GoodStorage aposta em estratégias que tem ajudado em sua consolidação no mercado. O constante investimento em tecnologia é uma dessas práticas, com o objetivo de oferecer aos locatários uma experiência cada vez mais prática e eficiente, na qual é possível realizar digitalmente todo o processo de locação, desde a escolha do local de armazenamento até o pagamento das contas.

No início de 2024, em mais um movimento estratégico, a GoodStorage adquiriu a Guarde Aqui, o então segundo player do setor.

A aquisição expandiu a atuação da companhia, fortalecendo sua posição de liderança na cidade de São Paulo. Thiago Cordeiro explica como a aquisição da Guarde Aqui foi um passo para fortalecer a posição no mercado e aumentar a capacidade de atender os locatários. “Agora, com 65 unidades e mais de 400 mil metros quadrados de espaços gerenciados, estamos preparados para continuar à frente no setor. E inovar cada vez mais! Trabalhamos com o foco total na construção e gestão de unidades cada vez mais eficientes, bem localizadas e adaptáveis para entregar aos nossos locatários, os espaços nos tamanhos ideais para o que precisam.”

De olho no futuro

A aposta em múltiplas frentes fortalece o papel da companhia como uma parceira estratégica para famílias, empreendedores e até mesmo grandes corporações, contribuindo para a construção de um ambiente urbano mais funcional.

“Olhando para o futuro, a GoodStorage continua comprometida com a expansão sustentável de soluções que conversam entre si – ajudando locatários, mas também o ecossistema urbano, como peça-chave no desenvolvimento de uma smart city de verdade. Nossa missão é reforçar as soluções que promovam eficiência, acessibilidade e bem-estar”, completa o CEO.