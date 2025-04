Haddad pede 'diligência' do Congresso na votação de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu nesta segunda-feira, 7, que o Congresso atua com a mesma “diligência” na votação da reforma da renda quanto teve na aprovação da reforma tributária sobre o consumo. A proposta prevê isenção total do Imposto de Renda para pessoas que ganham até R$ 5 mil por mês.

"Se a reforma da renda passar e a gente espera que o Congresso vote com a mesma diligência que votou a reforma do consumo, todos os trabalhadores que trabalham com carteira assinada e que ganham até R$ 5 mil vão ficar 100% isentos", afirmou o ministro durante cerimônia de anúncio da expansão da fábrica da Novo Nordisk em Minas Gerais.

A medida está entre as prioridades econômicas do governo para 2025 e de acordo com o governo tem potencial para beneficiar, ao todo 10 milhões de brasileiros.

Para compensar essa isenção, o governo vai estabelecer uma alíquota mínima de IR de 10% para quem ganha acima de R$ 600 mil — a estimativa é que 141 mil brasileiros sejam onerados.

Pelo texto, todos os rendimentos de até R$ 5 mil serão isentos. Mas, para evitar uma mudança abrupta de cobrança de imposto, haverá uma "escadinha" entre esse valor e R$ 7 mil.