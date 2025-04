Lobo gigante feito em laboratório? Conheça os primeiros filhotes de espécie extinta

A Colossal Biosciences está transformando a ciência da conservação com uma abordagem inovadora para a desextinção de espécies.

Embora não esteja focada em lobos gigantes, como alguns imaginavam, a empresa está dando passos significativos no uso de tecnologias de ponta para reverter a extinção de espécies como o mamute lanoso, o dodô e o tilacino (também conhecido como tigre-da-Tasmânia).

A chave para o trabalho da Colossal está na engenharia genética, que permite a modificação do DNA de espécies vivas para que elas possuam características das espécies extintas.

Por exemplo, para recriar o mamute lanoso, a empresa está modificando o DNA do elefante asiático para que ele adquira as características de seus ancestrais, como o pelo espesso e a adaptação ao frio.

Da mesma forma, para o tilacino, é o dunnart de cauda gorda (um marsupial nativo da Austrália) que serve como base para a modificação genética, permitindo a criação de um híbrido com características do extinto tigre-da-Tasmânia.

Além disso, a Colossal utiliza inteligência artificial e modelagem computacional para processar grandes quantidades de dados genômicos.

Essas ferramentas são essenciais para prever como as modificações no DNA influenciarão o fenótipo, ou seja, as características visíveis e comportamentais dos animais criados. A modelagem computacional ajuda a simular esses efeitos de forma precisa, permitindo que os cientistas façam ajustes antes de implementarem as mudanças no genoma.

A genômica comparativa também desempenha um papel central no processo. Ao estudar as diferenças genéticas entre as espécies extintas e as suas parentes mais próximas, os pesquisadores da Colossal conseguem identificar quais genes devem ser editados para recriar uma espécie com características específicas, como o tamanho, o comportamento e a adaptação ambiental.

Objetivos da "desextinção"

O principal objetivo da Colossal com seus projetos de "desextinção" é a restauração de ecossistemas e o aumento da biodiversidade. Por exemplo, o mamute lanoso poderia ajudar a restaurar a tundra ártica, onde seu pastoreio poderia prevenir a degradação do solo e reduzir a emissão de metano, um gás de efeito estufa. Além disso, o retorno de espécies como o tilacino poderia restabelecer o equilíbrio dos predadores e presas em ecossistemas afetados pela extinção de grandes predadores.

A empresa também está aplicando suas tecnologias para preservação ambiental. Embora a recriação de espécies extintas seja o foco principal, a Colossal também está trabalhando em tecnologias de conservação para melhorar a resistência das espécies ameaçadas, tornando-as mais adaptáveis a mudanças ambientais e protegendo-as contra futuras extinções.

Embora o foco inicial da Colossal não seja a recriação de lobos gigantes, sua abordagem científica poderia ser adaptada para outras espécies no futuro. À medida que a tecnologia evolui, novas oportunidades para restaurar a biodiversidade surgirão, e as descobertas feitas pela Colossal poderão expandir os limites do que é possível na biotecnologia e na preservação ambiental.