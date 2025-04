Canadá inicia processo na OMC por tarifas dos EUA aos automóveis

O Canadá deu início a um processo formal na Organização Mundial do Comércio (OMC) em 3 de abril, contestando as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre automóveis importados. A medida foi anunciada pela OMC nesta segunda-feira, 7, destacando a disputa sobre as tarifas de 25% aplicadas aos veículos e peças de veículos.

O governo canadense solicitou oficialmente consultas com os Estados Unidos, dentro do mecanismo de solução de divergências da OMC. O objetivo é buscar uma solução para as tarifas aplicadas pelos EUA, que impactam diretamente o comércio de automóveis e peças entre os dois países.

A decisão do Canadá de recorrer à OMC representa mais um capítulo nas tensões comerciais entre os dois países, com o Canadá buscando uma resolução no fórum internacional para enfrentar as medidas tarifárias dos Estados Unidos.