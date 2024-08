Porto Alegre ganha complexo corporativo de luxo assinado por escritório de arquitetura internacional

Nos últimos anos, Porto Alegre tem se destacado como um dos principais polos empresariais do Brasil. Em 2023, a capital gaúcha ocupou o primeiro lugar no Índice de Concorrência dos Municípios (ICM) como melhor ambiente de negócios do país.

Conduzida pelo Ministério da Economia, a pesquisa analisou o perfil competitivo de 112 municípios com base em leis e práticas municipais. Com uma pontuação final de 654,2, Porto Alegre superou a média nacional em 38%, e a média da Região Sul em 29%, subindo 15 posições em relação ao ano anterior.

Edifício corporativo em Porto Alegre

A evolução tem atraído, naturalmente, diversos investimentos para a cidade. E em resposta à demanda crescente por modernidade e infraestrutura de qualidade, a CFL Inc., uma das principais desenvolvedoras imobiliárias de alto padrão do Brasil, está lançando o Country Tower. O terreno, adquirido na década de 1980, passou por um longo processo de desenvolvimento até chegar ao estágio atual.

Com dois hectares, a localização é estratégica: debruçada sobre o campo de golfe do Country Club, uma das maiores áreas verdes de Porto Alegre. “Isso é um diferencial único no Brasil, porque é raro encontrar um empreendimento desse porte tão próximo ao centro urbano e com vista privilegiada”, explica Rafael Starosta, diretor de vendas da CFL.

Como será o Country Tower

Com 15 andares e 144 conjuntos comerciais, o Country Tower irá oferecer uma infraestrutura completa para empresas com foco em inovação, sofisticação e funcionalidade. As unidades, com áreas a partir de 78,15 m², contam com auditório, salas de reunião e todos os serviços necessários para criar um ambiente de trabalho de alto padrão.

Outro diferencial é seu mall gastronômico, que promete ser um ponto de encontro entre o mundo corporativo e a alta gastronomia. Serão três restaurantes no térreo e dois no rooftop com vista 360° para o skyline da cidade.

Entre os destaques está o OLIN, do Grupo Manda Brasa, que combina bar, café e restaurante com uma abordagem contemporânea. Além disso, o Eat Kitchen, conhecido por sua culinária saudável, abrirá sua quinta unidade neste espaço. Já o Bottega Maria Bar & Cucina, localizado atualmente no bairro Bonfim, trará um toque de tradição italiana para o complexo. Completando as opções gastronômicas, no rooftop o Grupo TE2, responsável por marcas conceituadas como 300, Provocateur, Mesa, Luc e B4F, inaugurará uma operação inédita.

“Depois da pandemia, para trazer os funcionários de volta, ficou claro que o escritório tem de ser melhor que ficar em casa. Então, a gente precisa de mais espaço, mais serviços, um endereço legal, e criar um lugar que faça as pessoas quererem voltar e se conectar de novo com a cultura da empresa”, afirma Luciano Bocorny, CEO da CFL.

Localização privilegiada

Com previsão de entrega para 2028, outro destaque do empreendimento é a sua localização em um dos eixos mais valorizados da cidade. Em meio à Avenida Nilo Peçanha, uma das principais vias da cidade, o edifício comercial está situado próximo a importantes pontos de referência, como o Shopping Iguatemi, o Bourbon Shopping, o Porto Alegre Country Club, além de instituições de ensino e escritórios de empresas multinacionais.

De acordo com Bocorny, a região, que já concentra os principais empreendimentos corporativos da cidade, está em plena transformação, recebendo investimentos significativos que a consolidam como o principal polo de alta renda de Porto Alegre.

“Na região, a vida se resolve em cinco minutos. Com alto investimento e proximidade entre áreas residenciais de alta renda, corporativas e escolas, estar no centro corporativo da cidade oferece mais qualidade de vida”, afirma Bocorny.

Country Tower: empreendimento terá unidades a partir de 78,15 m² com auditório, salas de reunião e todos os serviços necessários para criar um ambiente de trabalho de alto padrão (CFL/Divulgação)

Assinatura internacional

O projeto arquitetônico foi assinado por Bernardo Fort-Brescia, fundador da Arquitectonica, responsável por grandes prédios corporativos como o complexo JK Iguatemi, em São Paulo, e o escritório da Microsoft em Paris. Esse é o primeiro projeto da empresa – um dos maiores e mais premiados escritórios de arquitetura do mundo – no sul do Brasil.

O grupo, com 820 arquitetos e presente em cidades como Miami, Nova York, Los Angeles, Paris, Hong Kong, Xangai e Dubai, é responsável por 80% dos lançamentos imobiliários de alto padrão em Miami e pelo projeto das torres residenciais do Alameda Jardins – Residência, que ficam juntos ao complexo.

Participam também escritórios de arquitetura locais, como HB e AT Arquitetura, JA8 no paisagismo e urbanismo, e POZ no design de interiores. “Vamos elevar o padrão dos empreendimentos corporativos em Porto Alegre. Será a maior torre em um lugar emblemático com um projeto de volume expressivo”, garante Bocorny.