Plano de saúde para animais de estimação fatura R$ 5 milhões na pandemia

A Plamev Pet foi criada em 2013 pelo veterinário Raphael Clímaco, em Sergipe, para oferecer planos de saúde veterinários. Mas foi no ano passado que o negócio realmente explodiu: crescimento de 250% no faturamento, que chegou a 5 milhões de reais em plena pandemia. E qual será o próximo plano? O Pet Passport, um seguro adicional para emergências em viagens internacionais.

“Sabemos que essa nova área de negócio tem forte sinergia com as necessidades dos tutores de animais de estimação, que querem levar os ‘filhos’ às viagens e com segurança. E implementar a novidade neste momento nos posiciona para estarmos preparados diante do grande mercado de turismo que começa a reaquecer em todo o mundo”, diz Pedro Svacina, diretor executivo Plamev Pet.

O mundo segue mudando. Siga em evolução com a EXAME Academy.

Esse seguro adicional será associado aos planos que já existem e funcionará por meio de reembolso – e prevê cobertura de até 1 mil dólares, equivalente a mais de 5 mil reais, em despesas. O custo mensal é de, em média, 50 reais, além da parcela mensal dos próprios planos de assistência à saúde dos animais, que, atualmente, conta com opções que variam entre 43,89 reais e 397 reais.

"Essa cobertura internacional já fazia parte do planejamento estratégico da empresa e vai consolidar a Plamev Pet como referência em soluções para os animais de estimação", afirma o executivo. De acordo com a própria empresa, a previsão é de que essa nova opção destinada às emergências fora do país tem potencial para representar de 2% e 5% do faturamento até o fim do próximo ano.

Em 2021, a companhia também anunciou um novo modelo de expansão para a marca, com a criação de parcerias nas cidades nas quais atua no Brasil. Com isso, a intenção é reforçar a estratégia de operar como hub de serviços para animais de estimação, facilitando o acesso a exames e consultas preventivas. Durante a pandemia, também passou a apresentar lives e orientações à distância.

Como a empresa é totalmente digital, é possível fazer toda a comunicação em tempo real com a equipe técnica e com a rede credenciada – além de acessar a carteirinha, claro – por meio do próprio aplicativo. E, para continuar a expansão durante a pandemia, a Plamev Pet aposta na modalidade “livre escolha”, que permite ao cliente solicitar o reembolso para despesas também no Brasil.

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mercado. Assine a EXAME.