Foco no cliente: o diferencial que levou a Lifetime ao topo do mercado

O mercado private de investimentos no Brasil tem crescido significativamente, com investidores cada vez mais exigentes em busca de soluções sofisticadas e personalizadas para a gestão de seus patrimônios. Em um cenário onde a assessoria financeira precisa ir além das recomendações tradicionais, a Lifetime Investimentos se destaca ao oferecer uma abordagem diferenciada, que olha especialmente pela perspectiva de futuro dos clientes.

Nascida em 2011, em São Paulo, como uma assessoria de investimentos, a Lifetime expandiu e hoje é um conglomerado composto por seis verticais: Investimentos, Familly Office, Planejamento Patrimonial, Corporate, Investment Banking e Câmbio.

“Desde o início, temos como objetivo entregar para os clientes um valor diferente do que o mercado já entrega. Nosso propósito é oferecer um tripé com independência, transparência e perpetuidade. E seguir esses valores nos ajudou a crescer e expandir”, conta Fernando Katsonis, CEO da Lifetime Investimentos.

A companhia se posiciona como a gestora de patrimônio que melhor entende a perspectiva de futuro dos clientes private. Segundo a empresa, isso permite criar soluções que sejam moldadas conforme os objetivos e momentos de vida de cada um, garantindo uma relação com base na confiança e no compromisso com a excelência.

O atendimento personalizado vai além da recomendação de investimentos. A Lifetime estrutura estratégias completas para garantir a proteção e o crescimento do patrimônio. Cada decisão financeira é tomada considerando o cenário econômico, as particularidades dos clientes investidores e as melhores oportunidades de negócios.

“O mercado tradicional está mais preocupado com transações, por isso foca na oferta de produtos. Já a Lifetime foca em soluções. Nossa lógica é entender o que o cliente precisa, qual o projeto de vida dele, e com isso oferecer uma combinação mais adequada de soluções que possibilite alcançar esses objetivos”, explica o CEO.

4 vezes consecutivas a melhor assessoria de investimentos do Brasil

Pelo quarto ano consecutivo, a Lifetime teve o seu protagonismo no mercado financeiro reconhecido. Em 2025, a empresa foi novamente eleita a Melhor Assessoria de Investimentos do Brasil pelo ranking do BTG Pactual, se tornando a primeira tetracampeã da categoria.

O reconhecimento destaca o compromisso e a expertise da empresa, que possui escritórios em nove estados do Brasil e atua nas principais capitais do país.

“Ficamos muito felizes por alcançarmos este feito inédito de sermos eleitos por quatro anos seguidos, reforçando nosso comprometimento em colocar o cliente no centro, oferecendo as melhores soluções de maneira personalizada, experiências memoráveis e excelência na entrega”, comenta o executivo.

Expansão para 2025

Continuar expandindo ao longo do ano é parte dos planos da Lifetime. De acordo com Katsonis, o objetivo da companhia é crescer a base de clientes entre 25% e 30%. A expectativa é que a ampla gama de serviços da companhia permita atender a todas as demandas de clientes, sejam elas pessoais, familiares ou empresariais, sempre com um olhar estratégico e alinhado às expectativas de longo prazo.

Além disso, a empresa ampliará o número de filiais em 2025. Serão três novos escritórios, sendo um no primeiro semestre e dois no segundo, fechando o ano com 12 escritórios (onze filiais + matriz em São Paulo), nos quatro cantos do Brasil.

“2024 foi desafiador, mas conseguimos um crescimento muito relevante. Para este ano, enxergamos a possibilidade de ganhar ainda mais mercado, de aumentar a nossa equipe de profissionais qualificados e aumentar a receita anual. Este será um ano bastante ousado”, finaliza Katsonis.