PitchBook e Morningstar lançam índice de desempenho de unicórnios

Os investidores ganharam mais uma ferramenta para avaliar o desempenho de companhias do mercado privado. Nesta semana, as empresas de dados PitchBook e Morningstar anunciaram o lançamento do Unicorn 30 Index (UI30), um novo índice que acompanha os 30 maiores unicórnios (empresas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão) do mundo. Entre elas, figuram companhias como SpaceX, OpenAi e Shein.

De acordo com a Morningstar, o venture capital agora representa 9% do mercado global de ações, contra 2% há uma década atrás, o que reflete a sua importância para o portfólio dos investidores.

"Os mercados privados continuam a crescer em escopo e interesse dos investidores, mas o acesso a eles sempre foi um desafio para o investidor individual. Acreditamos que isso está mudando e estamos animados em expandir as opções de investimento com o nosso índice de unicórnios", disse Ron Bundy, presidente da Morningstar, em nota enviada à imprensa.

O novo índice é calculado diariamente com um modelo de precificação que combina dados reais de transações de vários agregadores de preços, sendo o banco de dados do PitchBook sobre investimentos de capital de risco a principal fonte de informação do modelo.

"A transparência é fundamental para impulsionar esse momento, e índices como este desempenham um papel crucial no fomento à inovação, no apoio ao empreendedorismo e no estímulo ao crescimento do mercado", disse Rod Diefendorf, presidente e diretor de operações do PitchBook, em comunicado.