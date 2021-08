P&G irá selecionar e impulsionar jovens líderes de comunidades

A fabricante de bens de consumo P&G lança o projeto social 22 Vozes para 2022, com o objetivo de identificar e apoiar 22 jovens, de 18 a 24 anos, com ideias para mudanças em suas comunidades por meio de projetos que dialoguem com a sociedade civil, organizações privadas e formadores de opinião.

A iniciativa é liderada pela presidente da P&G, Juliana Azevedo. “Os jovens, em especial, são o futuro do nosso país e a esperança para prosperarmos. Por isso, precisamos oferecer ferramentas e oportunidades para que eles se tornem referência e inspiração para a sociedade. Além disto, acreditamos que estes 22 podem influenciar uma rede de pessoas muito maior", afirma.

Para a realização do projeto, a P&G busca jovens com ideias focadas em impacto na sociedade, equidade e inclusão, e sustentabilidade ambiental. Os candidatos serão avaliados por uma comissão julgadora, composta por líderes dos pilares de ESG da P&G e parceiros como a United Way Brasil, Tree Diversidade e Instituto PROA, que selecionarão os projetos, seguindo o regulamento.

Os 22 selecionados serão organizados em duplas de trabalho para receberem mentoria de profissionais da P&G. "Como empresa, é importante estruturar ações que permitiam ao empregado participar de projetos como este. Eles valorizam muito a troca, ensinam e aprendem", diz Azevedo.

O objetivo é possibilitar a troca de ideias e conhecimento entre os diversos participantes envolvidos, construindo assim uma rede de fortalecimento. Os profissionais deverão contribuir com conhecimento e incentivo ao cooperativismo e construção de rede para as áreas-chave do projeto.

Após a mentoria, a P&G realizará um Festival, em que as 22 pessoas apresentarão seus projetos para contatos estratégicos que poderão eventualmente suportar suas causas. Serão convidados profissionais dos setores público, privado e terceiro setor para ouvir esses jovens e apoiarem em atividades, como treinamento de mídias sociais, gestão financeira, entre outros.

Os selecionados para o projeto receberão apoio de R$ 1.000 durante a jornada de dupla de trabalho, e, entre eles, um será eleito para receber apoio de R$ 10.000 após o Festival.

Perfil buscado pela P&G

Para a realização do projeto 22 vozes para 2022, o perfil que a P&G busca são jovens entre 18 a 24 anos que participam ou já participaram de grupos, coletivos, organizações e/ou similares, com experiência prévia em implementar ações estratégicas em sua comunidade. Serão aceitos moradores de qualquer região do Brasil com histórico e capital social de reconhecimento na atuação e liderança comunitária.

Como uma companhia que estimula e preza pela diversidade e inclusão, a P&G incentiva fortemente a participação de pessoas que se autodeclarem negros (as), indígenas, pessoas com deficiência e pessoas LGBTI+.

O projeto 22 vozes para 2022 acontece dentro da Aceleradora Social P&G, plataforma criada para acelerar projetos focados na solução de problemas causados ou agravados pela pandemia. Os interessados devem se inscrever no site www.aceleradorapgsocial.com.br .