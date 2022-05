Por US$ 11,6 bi, Pfizer compra especialista em enxaqueca Biohaven

A farmacêutica americana Pfizer anunciou nesta terça-feira, 10, a compra da Biohaven Pharmaceuticals, um laboratório especializado em medicamentos para enxaqueca, por 11,6 bilhões de dólares.

A Pfizer comprará todas as ações que ainda não possui da empresa por 148,50 dólares cada, o que representa 79% do valor de fechamento na segunda-feira e 33% do valor médio de fechamento nos últimos três meses.

A Biohaven possui um medicamento, aprovado nos Estados Unidos e União Europeia, destinado ao tratamento da enxaqueca e prevenção de seus episódios (rimegepant).

A empresa também apresentou um projeto de um spray nasal para o tratamento deste tipo de dor de cabeça e está desenvolvendo um gel para sua prevenção (zavegepant). O laboratório dispõe ainda de outros cinco produtos baseados nas mesmas tecnologias.

"Acreditamos que a Pfizer pode auxiliar para que a carteira (da Biohaven) alcance todo seu potencial, por nosso tamanho e liderança", além do relacionamento com médicos, especialistas e sistemas de saúde, disse Nick Lagunowich, chefe do departamento de medicina interna da Pfizer.

A Pfizer, que conta com uma grande liquidez especialmente devido ao sucesso comercial de sua vacina e pílula anticovid, se associou à Biohaven em novembro para a comercialização do rimegepant e do zavegepant fora dos Estados Unidos. A gigante pagou 350 milhões de dólares para adquirir 2,6% de suas ações.

Segundo os termos do contrato, os acionistas da Biohaven receberão meia ação de uma nova empresa que será cotada na Bolsa e incluirá os medicamentos em desenvolvimento pela Biohaven que não se baseiam nas tecnologias de seus tratamentos contra a enxaqueca. Ambas as empresas esperam que a transação seja concluída no início de 2023.

As ações da Biohaven dispararam 70% nas operações eletrônicas prévias à abertura da Bolsa de Nova York, enquanto as da Pfizer subiram 0,9%.

