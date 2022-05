Campanha da Shopee dá desconto para eletrônicos como celulares e notebooks

A Shopee, plataforma de comércio eletrônico que conecta vendedores e consumidores, começou nesta terça-feira, 10, a campanha "3 Super Dias de Tecnologia", na qual oferecerá uma série de descontos, além de frete grátis para produtos eletrônicos.

Entre as ofertas estarão itens de grandes marcas como Motorola, Huawei, Logitech e Multilaser. Em cada dia da ação, uma categoria diferente terá destaque, começando com itens de uso pessoal, depois eletrônicos para a casa e finalizando com produtos voltado para a comunidade gamers.

A categoria de eletroeletrônicos teve um crescimento de mais de 60% de pedidos nos últimos 12 meses na Shopee. “O crescimento da procura por produtos tecnológicos mostra que o brasileiro está cada vez mais conectado. Além disso, temos atraído diversas grandes empresas para a seção Shopee Oficial nos últimos meses", afirma Leila Carcagnoli, líder de categoria de marketplace da Shopee.

Abaixo as datas de desconto para cada categoria:

10/05 — V ocê Conectado: ofertas para aparelhos eletrônicos pessoais como celulares, smartwatches, acessórios para celular, tablets e fone sem fio.

Fora isso, a Shopee também oferecerá cupons de descontos progressivos e vantagens em compras acima de R$ 200, que terão um cupom de desconto de R$ 50. Já para quem comprar mais de R$ 500, o voucher será de R$ 100, para quem ultrapassar R$ 1 mil o desconto será de R$ 150. E se a compra for superior a R$ 2 mil, o cupom será de R$ 200. Até o dia 12/05, a Shopee também oferecerá um voucher adicional de frete grátis para carrinhos acima de R$ 199.