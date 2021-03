Petrobras dá aval final, e refinaria é vendida por US$ 1,6 bi para árabes

O Conselho da Petrobras aprovou nesta quarta-feira a venda da Refinaria de Landulpho Alves (RLAM), na Bahia, por 1,65 bilhão de dólares para o fundo árabe Mubadala Capital.

A refinaria será a primeira dentre as oito que estão em processo de venda a ter o contrato assinado. As oito refinarias fazem parte da estratégia da Petrobras de focar seus investimentos na extração de petróleo de água profundas, especificamente no pré-sal, e fazer desinvestimentos em outras áreas.

Após a venda das oito refinarias, a Petrobras permanecerá com uma capacidade de refino de 1,15 milhão de barris por dia (bpd), com foco na produção de combustíveis mais eficientes e sustentáveis.

As vendas precisam também acontecer porque a empresa tem um acordo de abrir mão de seu monopólio no refino com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

Com a perda da participação no refino no Brasil, a Petrobras deve deixar de ter o monopólio. Assim, analistas do mercado afirmam que ela pode sofrer menos pressão política para a precificação dos combustíveis, como o que ocorreu no início deste ano e culminou na demissão do ainda presidente da estatal Roberto Castello Branco.

Em comunicado à imprensa, sobre a venda dessa primeira refinaria, Castello Branco afirma que "o desinvestimento da RLAM contribui para a melhoria da alocação de capital, redução do ainda elevado endividamento e para iniciar um processo de redução de riscos de intervenções políticas na precificação de combustíveis, que tantos prejuízos causaram para a Petrobras e para a própria economia brasileira."

A Petrobras lançou o teaser para a venda da refinaria em junho de 2019. Em fevereiro de 2021, foi recebida a proposta de US$ 1,65 bilhão

Próximos passos

Até o cumprimento das condições precedentes e o fechamento da transação, a Petrobras manterá normalmente a operação da refinaria e de todos os ativos associados.

Após o fechamento, a Petrobras continuará apoiando a Mubadala Capital nas operações da RLAM durante um período de transição. Isso acontecerá sob um acordo de prestação de serviços, evitando qualquer interrupção operacional