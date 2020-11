Petrobras lança plataforma para fornecedor antecipar recebíveis

Diante da profunda crise que a indústria petrolífera enfrenta em tempos de pandemia, quem sofre mais são os fornecedores da cadeia produtiva que, em sua maioria, não tem o fôlego financeiro de grandes multinacionais. Neste cenário, a Petrobras anunciou nesta terça-feira, 24, o lançamento de uma plataforma que visa antecipar faturas de bens e serviços já prestados, ou seja, o fornecedor receberá o pagamento antes do prazo previsto pagando taxas mais atrativas.

O mecanismo de antecipação de recebíveis é comum no mercado, porém, dependendo da instituição financeira e do risco de crédito da empresa que pede o adiantamento, as taxas podem ficar entre 1,5% e 2% ao mês.

A nova plataforma batizada de “Mais Valor” ampliará o acesso de pequenas e médias empresas que fornecem diretamente para a Petrobras as operações de capital de giro com taxas mais competitivas junto com bancos parceiros, utilizando o risco de pagamento da petroleira. Cerca de 10.000 fornecedores poderão aderir ao programa.

Ricardo Besada, gerente executivo de finanças da Petrobras, explica que a companhia já tinha um projeto semelhante, que acabou sendo aprimorado. A pandemia, segundo ele, acelerou o lançamento do Mais Valor.

“Antes, os bancos percebiam o risco do fornecedor. Conseguimos corrigir assimetrias e, agora, a instituição financeira vai perceber o risco Petrobras”, disse o executivo em entrevista à EXAME.

Na plataforma, criada em parceria com a startup Monkey Exchange, as transações vão ocorrer por meio do chamado leilão reverso, vencido pela instituição financeira que fizer o lance com a menor taxa de juro.

Apenas fornecedores diretos da Petrobras podem participar dos leilões reversos, com faturas mínimas de 1.000 reais cada uma. Não há limite de valor. “O programa tem potencial para antecipar até 3 bilhões de reais por mês em faturas, mas se o apetite dos participantes for maior, esse valor pode ser ainda maior”, afirma Besada.

Rodrigo Ugarte, gerente executivo de suprimentos, explica que em meio à crise gerada pela pandemia, uma das prioridades da Petrobras tem sido a sustentabilidade da cadeia de fornecedores.

“A ideia vinha sendo trabalhada internamente, mas ganhou força neste ano. Embora a Selic esteja em mínima histórica, o custo do capital no Brasil ainda é mais caro do que no exterior e esse programa vai trazer mais apoio à cadeia nacional.”

O executivo reforça que não se trata de um adiantamento, uma vez que a Petrobras já recebeu o bem ou o serviço. “O fornecedor apenas desconta a fatura antes do prazo acordado e a Petrobras fica de pagar a instituição financeira. Isso traz mais fôlego financeiro aos pequenos e médios.”