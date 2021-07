Petrobras convoca assembleia para 27 de agosto para eleger conselho

A Petrobras publicou nesta segunda-feira edital de convocação para uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a ser realizada em 27 de agosto, às 15h, para eleição de oito membros ao conselho de administração da companhia, além do presidente do colegiado e de um membro titular do Conselho Fiscal.

Quais são as tendências entre as maiores empresas do Brasil e do mundo? Assine a EXAME e saiba mais.

O movimento ocorre após a renúncia do conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, representante de minoritários, que havia sido eleito por meio de processo de voto múltiplo em assembleia ocorrida em 12 de abril.

A renúncia de Gasparino forçou a realização de um novo pleito para os oito conselheiros eleitos por voto múltiplo, de um total de 11 membros do colegiado.

"A despeito de haver previsão legal e estatutária para preenchimento de substituto por nomeação do conselho de administração até que fosse realizada uma próxima AGE, em vista de ter recebido de acionistas minoritários pedidos de convocação de Assembleia Geral para nova eleição dos oito conselheiros eleitos [...] o conselho de administração decidiu proceder à presente convocação", indicou documento publicado pela estatal.

A eleição de membro titular do Conselho Fiscal prevista para a assembleia também ocorre por causa de renúncia --no caso, apresentada no início deste mês pelo conselheiro fiscal titular indicado pelo Tesouro Nacional. Um membro titular e seu suplente serão eleitos para completar o mandato em curso. Tanto minoritários quanto o governo já realizaram indicações para os cargos no conselho de administração da empresa.