Paulo Guedes participa do Melhores e Maiores 2021; confira programação

A 48ª edição do Melhores e Maiores contará com a presença de nomes como o ministro da Economia, Paulo Guedes - que fará a abertura da premiação, e o head do Brasil e Operating Partner do SoftBank Group International, Alex Szapiro.

O maior ranking de negócios da economia brasileira acontece no dia 20 de outubro ao vivo no YouTube da EXAME. Para participar, basta se inscrever aqui. Além da tradicional premiação, também haverá painéis de discussão sobre temas como energia limpa e o fenômeno das techs. Confira a programação completa:

Acompanhe o Melhores e Maiores 2021 ao vivo e gratuitamente

O debate será sobre a revolução da quinta geração de tecnologia de rede de internet móvel, que promete mudar para sempre a forma como nos conectamos: da conectividade do nosso lar à agricultura.

17h - As techs invadem o MM

A transformação digital está mudando o cenário econômico brasileiro. Empresas de tecnologia disputam negócios tradicionais e reinventam o futuro, tendência que será discutida no terceiro painel.

19h - Premiação Melhores e Maiores

Abertura da premiação do Melhores e Maiores com André Esteves, sócio sênior do BTG Pactual, e discurso do Ministro da Economia, Paulo Guedes.

Os participantes confirmados para os painéis de discussão são:

Alex Szapiro, Head do Brasil e Operating Partner do SoftBank Group International;

Luiz Augusto Barroso, Presidente da PSR;

Elbia Gannoum, CEO ABEEólica;

Rodrigo Sauaia, Presidente da Absolar;

Guilherme Pacheco, Cofundador e Presidente do conselho da Mosaico;

Roberto de Carvalho, Vice-Presidente da América do Sul da Dynatrace.

Categorias do Melhores e Maiores 2021

O Melhores e Maiores 2021 traz novidades na premiação. Além das 18 categorias tradicionais – que já estavam presentes nas outras edições do evento – também serão premiadas a startup do ano e o empreendedor social do ano. A inclusão das novas categorias reforça o objetivo de incluir mais critérios ESG (Ambiental, Social e Governança, na sigla em inglês) ao principal ranking de negócios do país.

A decisão de incluir as novas categorias foi baseada no fato de que, hoje, as empresas têm outras responsabilidades além de apenas buscar a maior lucratividade possível. “Atualmente, não importa mais apenas a empresa crescer de forma lucrativa, e sim como ela faz isso. Ao incorporar os critérios ESG no Melhores e Maiores, nós olhamos para a sustentabilidade da atuação das companhias no longo prazo”, diz Renata Faber, head de ESG da EXAME.

Assim como nas outras categorias, a escolha da “startup do ano” e do “empreendedor social do ano” será feita por meio da análise de dados com metodologia desenvolvida pelo Ibmec. A avaliação das empresas também passará por uma comissão escolhida pela direção da EXAME, que irá validar os resultados para chegar às melhores companhias de 2021.

Além das duas categorias especiais, o ranking que avalia e classifica empresas com base no desempenho do ano anterior será dividido nos seguintes setores:

Agronegócio;

Alimentos e Bebidas;

Atacado e Varejo;

Bens de Capital e Eletroeletrônicos;

Saneamento e Meio Ambiente;

Energia;

Farmacêutico e Beleza;

Transporte, Logística e Serviços Logísticos;

Papel e Celulose;

Telecomunicações;

Química e Petroquímica;

Tecnologia e Mídia;

Mineração;

Moda e Vestuário;

Imobiliário;

Saúde;

Serviços Financeiros;

Siderurgia e Metalurgia.

Esta edição também trará as listas dos maiores bancos, cooperativas e empresas de educação, por ordem de faturamento.

