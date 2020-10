O Natal é a época mais importante do ano para a fabricante de alimentos Bauducco. Apesar da expansão de portfólios ao longo dos anos com biscoitos e doces, são os panetones e chocotones os carros-chefes da companhia, representando 25% do faturamento. “No Natal renovamos a conexão emocional com os consumidores e reforçamos o nosso negócio”, diz André Britto, diretor de marketing da Bauducco.

Para acompanhar as mudanças sociais deste ano, impulsionadas também pela pandemia da covid-19, a marca deixa de lado a assinatura “De família Bauducco para sua família”, de 1997, e passa a utilizar “Um sentimento chamado família”.

“Queremos continuar focando no sentimento de união, característica da marca e do Natal, mas de uma forma moderna, pois entendemos que o distanciamento social reforçou o sentimento de querer as pessoas bem, sendo as famílias de sangue ou das pessoas que escolhemos para ter por perto”, diz Britto.

Para atender os diferentes consumidores, a marca aposta também na expansão do portfólio. Um exemplo é o panetone salgado, que já era vendido na Casa Bauducco e agora está disponível em versão de 400 gramas. Outra novidade é a expansão da linha de chocotone com o Chocotone Bites, uma espécie de chocolate recheado de panetone.

Outras linhas já conhecidas voltam às prateleiras, como o Mini Chocotone MM’s e o Pandoro, sendo esses dois focados na customização, também importante nesse período de crianças em casa. “Nossos produtos geram conforto e ter as pessoas em casa foi positivo para a empresa”.

A partir disso, mesmo com o fechamento temporários das 80 lojas Casa Bauducco, a companhia espera crescer em 2020, mas não revela quanto.

Além da venda dos alimentos, o que marca o ano da Bauducco é a forte presença nas redes sociais, se aproveitando de modas como o termo popular na internet “biscoiteiro” para quem pede elogios, o que colocou a marca entre as mais queridas no seu segmento segundo a empresa de análise Socialbakers.

A proximidade com o público das redes incentivou o desenvolvimento de produtos em linhas até então não imaginadas, como a de vestuário. Pela primeira vez, a marca faz uma parceria com a Baw, de vestuário jovem, e lança no e-commerce algumas pessoas de roupa, como meias, camisas e camisetas, na primeira semana de dezembro.

“Os negócios são complementares e aproveitamos novas oportunidades mesmo em um ano desafiador. Isso deve se refletir num crescimento de dois dígitos”, afirma Britto.