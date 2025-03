A mulher mais rica dos EUA tinha dívida de US$ 900 mil — agora ela tem patrimônio de US$ 20 bilhões

Aos 10 anos, Diane Hendricks decidiu que queria seguir carreira nos negócios. Décadas depois, ela se tornou a mulher mais rica dos Estados Unidos que fez fortuna sozinha, liderando, pelo sétimo ano consecutivo, a lista da Forbes das Mulheres Self-Made Mais Ricas do país.

Seu patrimônio líquido, estimado em US$ 20,9 bilhões, é fruto do sucesso da ABC Supply, empresa de materiais para telhados que ela cofundou com seu falecido marido, Ken Hendricks, em 1982. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Como ela chegou até o topo?

O caminho até o topo das não foi fácil. Para lançar a ABC Supply, Hendricks e seu marido identificaram uma falha no mercado: telhadores tinham dificuldades para adquirir materiais de diferentes fabricantes, ficando reféns de preços elevados.

Para mudar esse cenário, o casal tomou um empréstimo de US$ 900.000 e apostou tudo que possuía no negócio. Em cinco anos, a empresa já contava com 50 lojas e, em 1998, atingiu a marca de US$ 1 bilhão em vendas anuais.

O sucesso da ABC Supply demonstra o impacto da visão estratégica e da inovação financeira no crescimento empresarial.

Hendricks não apenas revolucionou a indústria de materiais de construção, mas também estabeleceu um novo padrão de respeito e profissionalismo no setor.

“Sentíamos que nós [telhadores] não estávamos sendo tratados com respeito”, afirmou em entrevista à Forbes. Essa abordagem não apenas atraiu clientes, mas também solidificou a reputação da empresa no mercado.

O segredo número 1 da mulher mais rica dos EUA

A trajetória de Hendricks reforça um princípio essencial das finanças corporativas: a capacidade de identificar oportunidades e alavancar recursos financeiros para transformá-las em negócios sustentáveis e lucrativos.

Mesmo diante dos riscos iniciais, a empresária demonstrou que uma gestão financeira eficaz pode ser a chave para o crescimento exponencial de uma companhia.

O financiamento inicial, que poderia ter se tornado uma dívida impagável, foi convertido em um império empresarial por meio de decisões estratégicas e uma administração disciplinada.

