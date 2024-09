Por que Arnold Schwarzenegger paga US$ 1 à Warner há 29 anos por um de seus filmes de pior audiência

Considerado uma das figuras mais icônicas de Hollywood, Arnold Schwarzenegger coleciona muitos filmes de sucesso em seu currículo. Entre os mais notáveis, destacam-se "O Exterminador do Futuro" e "O Predador".

Embora muitos fãs lembrem com entusiasmo dos longas que tiveram êxito em bilheteria, o ator também carrega uma trajetória de fracassos nas críticas e, inclusive, em arrecadação. Em meio aos fiascos, um dos projetos que ainda permanece na memória do público é "Batman & Robin". No filme, o astro interpretou o vilão Mr. Freeze ("Sr. Frio").

Dirigido por Joel Schumacher, o longa-metragem é amplamente considerado um dos piores filmes da história do herói da DC, com apenas 12% de aprovação no site Rotten Tomatoes e uma pontuação de 29/100 no Metacritic. Por outro lado, Arnold Schwarzenegger, que ganhou US$ 1 milhão por semana durante as filmagens, tem memórias muito melhores de sua participação no projeto da Warner Bros.

Em uma entrevista ao Hollywood Reporter, o produtor do filme, Peter Macgregor-Scott, revelou que, além de receber US$ 25 milhões – mais do que o protagonista George Clooney – Schwarzenegger ficou encantado com o icônico traje de seu personagem.

“Arnold Schwarzenegger queria uma fantasia de Senhor Frio. Subiu até o topo do estúdio", contou o produtor.

No mundo do cinema, adereços e figurinos de grandes franquias são guardados após o fim das filmagens, com o propósito de economizar em futuras produções. Elementos como o traje do Sr. Frio, por exemplo, foram preservados, apesar de grandes cenários, como a Batcaverna, terem que ser destruídos e recriados para sequências.

Apaixonado pelo traje, Schwarzenegger teve que negociar com os produtores para mantê-lo. Depois de uma série de recusas, ele recorreu aos diretores da Warner Bros. e conseguiu um acordo. O estúdio permitiu que ele alugasse o traje por US$ 1 dólar ao ano.

“Ele teve que assinar um contrato e acho que paga US$ 1 por ano para pegar a fantasia emprestada. As luzes nesses trajes duram 9.000 horas. Ele não as mantém acesas o dia todo, mas as liga com bastante frequência", detalhou Peter Macgregor-Scott

Atualmente, a peça permanece em seu escritório como um verdadeiro tesouro, com suas luzes que ainda brilham para os visitantes.

Onde assistir a Batman & Robin online?

Atualmente, o filme "Batman & Robin" está disponível na plataforma Max.