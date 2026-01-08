Oito passos práticos para começar um negócio do zero hoje mesmo

A maioria das pessoas que sonha em empreender tem a dúvida sobre por onde começar. No entanto, especialistas são unânimes ao afirmar que dar o primeiro passo é mais importante do que ter um plano perfeito.

Tamara Monosoff, autora e fundadora do portal MomInvented.com, organizou oito passos fundamentais para quem deseja iniciar sua jornada empreendedora, mesmo sem experiência anterior. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

1. Assuma a responsabilidade pela mudança

Empreender exige iniciativa. Se você está descontente com sua situação atual, saiba que ninguém além de você mesmo poderá transformá-la. Esperar pela condição ideal ou terceirizar a culpa só atrasa a realização do que realmente importa.

2. Descubra o negócio certo para você

Olhe para dentro antes de olhar para o mercado. Identifique suas habilidades, paixões e experiências. Três abordagens ajudam a encontrar um caminho:

Fazer o que você já sabe

Se inspirar em negócios existentes

Resolver um problema real do mercado

3. Planeje, mesmo que em uma única página

Um plano de negócios não precisa ser extenso. O mais importante é ter clareza sobre o que está construindo, para quem e como pretende chegar lá.

Anotar seus objetivos e estratégias torna a ideia mais tangível e ajuda a tomar decisões com mais segurança.

4. Conheça o seu público antes de investir

Antes de gastar qualquer valor, valide sua ideia com os futuros clientes, ou seja, pesquise, entreviste, escute. Dados de mercado são úteis, mas ouvir diretamente seu público é essencial para evitar desperdícios e aumentar suas chances de sucesso.

5. Entenda suas finanças pessoais e o tipo de capital necessário

Ao começar um negócio, é comum que o investimento inicial venha do próprio bolso. Ter controle sobre suas finanças pessoais é essencial. Dependendo do tipo de negócio — estilo de vida, franquia ou startup de tecnologia —, o volume de capital necessário e a estrutura de financiamento mudam completamente.

6. Forme uma rede de apoio sólida

Ninguém empreende sozinho. Busque mentores, parceiros, fornecedores e grupos de networking que possam apoiar sua trajetória. O relacionamento é uma via de mão dupla, quanto mais você ajuda os outros, mais será lembrado quando surgir uma oportunidade.

7. Venda sem vender: foque em gerar valor

Clientes não querem ser “vendidos, eles querem soluções. Ao adotar uma mentalidade de serviço, você se posiciona como alguém que contribui para o sucesso do outro. Isso gera confiança, fidelização e crescimento sustentável.

8. Divulgue com consistência e autenticidade

Fale com convicção sobre seu negócio. Use as redes sociais para compartilhar conteúdos relevantes, histórias, bastidores e aprendizados. Combine o digital com ações tradicionais, como marketing boca a boca, e-mails, artigos e até ligações telefônicas ainda funcionam.

