Aos 63 anos, ela investiu US$ 70 mil em um celeiro e criou um negócio que já fatura US$ 500 mil

A empreendedora Susan Efthimiou, de 63 anos, decidiu transformar uma habilidade doméstica em uma operação lucrativa: cozinhar sopa. A ideia de compartilhar seus caldos nutritivos ganhou forma durante a pandemia da Covid-19, quando a própria Susan enfrentou a doença gravemente e percebeu a importância de uma alimentação saudável na recuperação.

Em 2023, ela lançou a SoupaPOTamus, uma empresa que produz sopas artesanais e que, no último ano, faturou cerca de US$ 500 mil. Para 2026, sua meta é triplicar o número, US$ 1,5 milhão.

A empresa opera dentro de um celeiro de mais de 100 anos reformado no interior do estado de Nova York, usado anteriormente como estábulo de gado leiteiro. O investimento inicial de Efthimiou foi de US$ 70 mil, sendo US$ 50 mil do próprio bolso e US$ 20 mil obtidos por meio de subsídios locais.

Hoje, além do faturamento em crescimento, a empreendedora se destaca pela capacidade de escalar com estrutura enxuta e alto nível de controle sobre produto e operação. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Estrutura simples, receita crescente e custo controlado

Susan não começou o negócio com grandes ambições de expansão. Seu objetivo inicial era fornecer uma solução acessível, prática e nutritiva para famílias em recuperação da Covid. No entanto, o rigor na escolha dos ingredientes, a proximidade com produtores locais e a atenção constante aos clientes transformaram o projeto em uma operação viável e rentável.

Depois de um 2022 de desenvolvimento de produto e estruturação do negócio, com testes, aprovação de receitas e montagem de cozinha comercial, a SoupaPOTamus passou a gerar receita consistente no segundo semestre de 2023. Desde então, o faturamento mais que triplicou ano após ano, e a empreendedora aposta em canais de venda direta e parcerias no atacado para sustentar o crescimento.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Planejamento financeiro e visão de longo prazo

Efthimiou sabe exatamente onde quer chegar, e como. Além da previsão de triplicar o faturamento em 2026, ela mantém o foco em melhorar as margens, controlar os custos e aumentar o valor do negócio como ativo. Para isso, investe em marketing estratégico, aumento da capacidade de produção e expansão de canais B2C e B2B.

A empreendedora também aprendeu, com a experiência, que não basta saber cozinhar ou produzir: é preciso entender os números, traçar planos, delegar e buscar ajuda especializada desde o início. “Se eu pudesse mudar algo, teria buscado apoio técnico mais cedo”, diz ela. “Não há por que reinventar a roda quando se trata de plano de negócios, contabilidade ou software.”

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS.