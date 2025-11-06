Campanha com Snoopy: Oba doa R$ 550 mil ao Centro Infantil Boldrini

A campanha Selos de Desconto Especial Snoopy, promovida pela rede Oba Hortifruti, conquistou resultados expressivos e emocionou consumidores em todo o país. Primeira ação do setor a firmar parceria com a marca Snoopy, ícone global da cultura pop, a iniciativa combinou afeto, nostalgia e solidariedade, alcançando um marco significativo: mais de R$ 550 mil doados ao Centro Infantil Boldrini, referência no tratamento de câncer infantil e doenças hematológicas.

Ao todo, mais de 490 mil pessoas se engajaram na campanha, acumulando selos e comprando com desconto produtos colecionáveis.

Encerrada em setembro, a campanha superou as expectativas tanto em desempenho comercial quanto em impacto social. Além de fortalecer o vínculo emocional com os clientes, o Oba Hortifruti registrou avanços relevantes nos indicadores de negócio, como aumento no ticket médio, crescimento da recompra e maior adesão ao programa de fidelidade da marca.

“Conseguimos unir uma campanha afetiva, com forte apelo multigeracional, a uma causa urgente e transformadora. O resultado mostra que nossos clientes estão abertos a participar de experiências de consumo mais conscientes e significativas. Essa conexão vai muito além do ato de comprar”, afirma Alex Brito, CEO do Oba Hortifruti.

Itens colecionáveis



Inspirada na comemoração dos 75 anos do personagem Snoopy, a campanha ofereceu itens colecionáveis do universo Peanuts, como canecas, pelúcias sustentáveis e acessórios para pets. A cada R$ 35 em compras, o cliente ganhava um selo, trocável por descontos nos produtos da coleção.

O engajamento foi alto: entre os participantes, o ticket médio cresceu até 63%, e a frequência mensal de compras aumentou 20%.

Para Janaína Borges, diretora de marketing do Oba Hortifruti, a escolha do personagem foi estratégica. “Escolher o Snoopy foi unir emoção e propósito. Ele carrega um valor afetivo profundo, que conecta gerações e desperta boas memórias. Queríamos que a campanha fosse encantadora, mas também significativa, que gerasse lembrança, propósito e vínculo com a marca”, destaca.

Além de fortalecer o relacionamento com clientes já fidelizados, a ação também ampliou a base do programa “Cliente Bem Querer”, atraindo novos consumidores e reforçando o potencial de relacionamento de longo prazo da marca.

“Um dos maiores aprendizados dessa iniciativa é que campanhas promocionais podem e devem ir além do apelo comercial. Ao apoiar o trabalho do Boldrini, oferecemos aos nossos clientes a chance de participarem de algo realmente transformador”, reforça Brito.

Com 74 lojas em São Paulo, Goiás e Distrito Federal, o Oba Hortifruti prevê expansão em 2026, com a geração de centenas de novos empregos diretos. “Essa campanha simboliza muito do que acreditamos: excelência no atendimento, inovação com propósito e uma relação verdadeira com nossos clientes. Nosso compromisso é continuar evoluindo sem abrir mão da essência que sempre guiou o Oba”, conclui o CEO.

