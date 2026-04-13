O que a IA mudou no Vale do Silício e você não percebeu

Por Arthur Frota*

A IA fez com que a tecnologia deixasse de ser o diferencial do Vale do Silício. Só que pouca gente percebeu.

Ser testemunha disso no berço da revolução tecnológica das últimas décadas, onde o futuro nasce, foi carregado de simbolismo. Durante o evento Brazil at Silicon Valley, na semana passada, formei uma convicção clara: o jogo mudou.

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Durante muito tempo, a inovação foi associada à criação de uma nova tecnologia, um novo produto, uma nova ideia. O que vi por lá agora aponta para outra direção.

Com o avanço da inteligência artificial, o acesso à infraestrutura tecnológica nunca foi tão democratizado. Modelos, ferramentas e capacidade computacional estão cada vez mais acessíveis. A barreira de entrada para recriar produtos caiu drasticamente.

Por que a lógica do jogo mudou, na minha visão?

Se todo mundo tem acesso à mesma tecnologia, a vantagem competitiva migrou da qualidade e eficiência dos códigos para a capacidade de decidir melhor, executar com velocidade e transformar dados em estratégia. Não basta coletar porque a maioria das empresas já faz isso. O diferencial está em transformar dados em inteligência aplicada: decisões melhores, mais rápidas e consistentes.

Enquanto a tecnologia pode ser replicada, a forma como uma empresa organiza e usa seus dados para evoluir cria um fosso bem mais difícil para a concorrência transpor.

E esse foi apenas o primeiro nível de entendimento.

O segundo, ainda mais relevante, é humano.

IA não é sobre substituição

A narrativa crescente de que a inteligência artificial vai substituir pessoas não se confirma pelo que observei no ecossistema onde a IA mais se desenvolve.

Empresas que tentam vender IA como substituição tendem a perder. As pessoas querem algo que as potencialize e não que as substitua. A capacidade humana está sendo ampliada com a tecnologia.

Esta perspectiva é que está redesenhando a forma de construir produtos vencedores.

O objetivo tem de estar em aumentar performance, decisão e escala mantendo o humano no centro, em vez de automatizar tudo.

Neste novo paradigma, disciplina e execução permanecem fundamentais. Existe uma romantização do talento e da ideia, mas o que constrói empresas relevantes sempre foi e continuará sendo a consistência.

Disciplina, repetição e execução ao longo do tempo.

É algo que eu vivi na prática durante a construção da Tallos e que continua valendo.

O que diferenciou a Tallos não foi a tecnologia. Não inventamos chatbot nem automação. Nosso mérito foi o de entender profundamente um problema real e construir, dia após dia, a melhor solução para resolvê-lo.

Enquanto muitos buscavam algo "disruptivo", estávamos focados em fazer funcionar melhor do que qualquer outra solução no mercado. Empresas relevantes não são apenas as que chegam primeiro, mas aqueles que constroem melhor, aprendem mais rápido e decidem com mais consistência.

Talvez o ponto mais estratégico de tudo isso seja o papel do Brasil.

Existe uma tendência natural de olhar para o Vale como referência e assumir que estamos atrasados. Considero essa leitura incompleta.

O Brasil tem um ativo que muitos mercados desenvolvidos perderam: problemas reais, em escala. E é justamente isso que cria as melhores oportunidades de inovação.

Brasil como base para soluções globais

Além disso, o talento técnico brasileiro, somado à proximidade cultural com mercados globais e à capacidade de adaptação, coloca o país em uma posição extremamente competitiva.

O Brasil não precisa ser visto como mercado final. Precisa ser usado como plataforma, uma base para construir soluções globais.

E isso exige uma mudança de mentalidade. A tecnologia não pode mais ser tratada como meio ou como fim. Ela precisa estar no ponto de partida. Toda tomada de decisão, toda camada de implementação, seja numa empresa de tecnologia ou não, precisa começar pela pergunta: como fazer isso com tecnologia?

É essa lógica que permite ganhos reais de eficiência e margem. O empreendedor e o executivo brasileiro não podem ficar de fora dessa revolução. Quem ainda não repensou seu negócio a partir dessa premissa já está atrasado.

No fim, a grande mudança que vi no Vale do Silício pode ser resumida em três pontos: Tecnologia virou base, o diferencial está na execução e o humano segue no centro.

Já não basta ter a melhor ideia. A vantagem competitiva depende de consistência, dados e visão de longo prazo.

A tecnologia evoluiu. As ferramentas mudaram. A exigência é outra. O que constrói algo relevante, não. Disciplina, execução e visão de longo prazo seguem inegociáveis.

* Arthur Frota é empreendedor de tecnologia e investidor, fundou a TALLOS, empresa vendida para a RD Station, e agora se dedica a AFPar para criação de startups.