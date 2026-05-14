Depois da Lavô, empreendedor aposta em franquia para lavar tênis a partir de R$ 39,90

Tênis exigem cuidados específicos durante a lavagem para não perder cor, deformar, descolar ou acumular mau cheiro. Mas o mercado ainda convive com serviços pouco padronizados, prazos longos e preços considerados altos para higienização profissional. Foi assim que nasceu a Shoolé, nova rede criada para entregar "seu tênis limpo de um dia para o outro".

A marca começou a operar no início de abril em Joinville, em Santa Catarina, e já comercializou duas unidades para Manaus, no Amazonas, e Londrina, no Paraná. Possui também uma fila de espera com 15 interessados em ingressar como franqueados.

As inscrições para o Negócios em Expansão 2026 já estão abertas e são gratuitas! Inscreva-se e ganhe assinatura da EXAME e uma formação em IA!

A operação foi idealizada por Angelo Max Donaton, empreendedor conhecido por ter fundado a Lavô, rede de lavanderias de autoatendimento e autogestão que se tornou líder do segmento no Brasil. Em 2025, a Lavô entrou para o ranking EXAME Negócios em Expansão, o maior prêmio para empreendedores do país.

Formado em marketing, com pós-graduação em gestão de projetos e especialização em energias renováveis, o executivo aproveitou a experiência na Lavô para estruturar o novo negócio e profissionalizar um setor ainda fragmentado.

Na Lavô, o cliente chega à unidade, mede as roupas no cesto, coloca as peças na máquina, paga pelo serviço em um totem e sai com as roupas limpas e secas em pouco mais de uma hora. A franqueadora fechou 2025 com faturamento de R$ 25 milhões e prevê alcançar R$ 30 milhões em 2026.

Além disso, encerrou o ano passado com 655 unidades vendidas e, somente neste ano, inaugurou mais de 20 lojas. A rede também prepara sua primeira unidade internacional na região do Algarve, em Portugal, prevista para junho.

Para tirar a Shoolé do papel, Angelo observou o comportamento dos clientes da Lavô. Segundo ele, o mesmo consumidor que busca praticidade, agilidade e conveniência no cuidado com as roupas também se preocupa com a conservação dos tênis.

Mas não só isso. "A Shoolé possui uma identidade própria, mais conectada à cultura urbana, ao lifestyle e ao universo dos sneakers, ampliando ainda mais o potencial de público", afirma.

Angelo Max Donadon, da Lavô e da Shoolé: facilidade na hora de lavar calçados usados (Divulgação/Divulgação)

Aposta na higienização profissional

A proposta da Shoolé é ocupar um espaço de marca acessível, moderna e escalável. Assim como a Lavô, a meta da nova rede é se tornar uma referência nacional, mas no segmento de higienização profissional de tênis, transformando a forma como os brasileiros cuidam desse tipo de item.

Para isso, aposta em uma operação padronizada, apoiada em equipamentos de alta tecnologia e processos desenhados para eficiência operacional.

O principal diferencial da rede está na combinação entre preço, velocidade e padronização. A ideia é popularizar um serviço que costuma ser associado a preços altos e demora na entrega, oferecendo lavagem e secagem profissional de tênis a partir de R$ 39,90 o par, com entrega expressa em até 48 horas sem cobrança adicional.

O processo é simples. O cliente leva o tênis até uma unidade da Shoolé, onde o produto passa por uma avaliação para identificar as necessidades específicas de limpeza de acordo com o material e o nível de uso. O procedimento inclui higienização interna e externa, secagem controlada e finalização cuidadosa para preservar estrutura, acabamento e detalhes dos tênis.

A expectativa é que cada unidade consiga atender entre 500 e 600 clientes por mês. O modelo também foi desenhado para implantação rápida, permitindo que novas operações iniciem as atividades de forma mais organizada.

Angelo diz, inclusive, que franqueados da Lavô podem operar as duas marcas juntas. "Muitos parceiros já operam duas ou mais unidades da franquia. Agora, se não tiver espaço para abrir uma Shoolé junto da Lavô, ele pode montar a operação em outro ponto." O investimento inicial da Shoolé gira em torno de R$ 180 mil. Já o da Lavô é de R$ 250 mil, ambos com taxas incluídas.

Como será a expansão

A primeira unidade da Shoolé teve papel importante na construção do roadmap de expansão da marca. Segundo Angelo, a loja modelo não só validou processos, como também ajudou a entender o comportamento do consumidor e ajustar a operação antes da entrada no mercado. "Os aprendizados envolveram fluxo operacional, tempo de entrega, padronização dos serviços e eficiência da equipe", conta.

O lançamento do negócio recebeu aporte inicial de R$ 400 mil feito pela própria franqueadora Lavô. Agora, o plano prevê a abertura de 30 unidades até o fim de 2026, priorizando cidades a partir de 50 mil habitantes. A projeção é alcançar faturamento de R$ 1 milhão em 2026.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

As inscrições para o Negócios em Expansão 2026 já estão abertas e são gratuitas! Inscreva-se e ganhe assinatura da EXAME e uma formação em IA!

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.