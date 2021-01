O maior proprietário de terras rurais dos EUA é… Bill Gates

Bill Gates, fundador da Microsoft e a quarta pessoa mais rica do mundo, está silenciosamente arrematando 970.000 m² de terras rurais nos Estados Unidos, o suficiente para fazer dele o maior proprietário de terras agrícolas privadas em território americano.

Após anos de boatos de que o bilionário estava comprando propriedades rurais em lugares como Flórida e Washington, o The Land Report revelou que Gates, que tem um patrimônio líquido de quase 121 bilhões de dólares, construiu um enorme portfólio de terras agrícolas em 18 estados.

Suas maiores propriedades estão em Louisiana, Arkansas e Nebraska. Além disso, ele tem uma participação em 112.000 m² de terra no lado oeste de Phoenix, Arizona. De acordo com a pesquisa do The Land Report, a terra é mantida diretamente e por meio de entidades terceirizadas pela Cascade Investments, empresa de investimento pessoal de Gates.

Embora possa parecer surpreendente que um bilionário em tecnologia também seja o maior proprietário de terras agrícolas dos Estados Unidos, esta não é primeira vez de Gates na agricultura.

Em 2008, a Fundação Bill e Melinda Gates anunciou 306 milhões de dólares em subsídios para promover uma agricultura sustentável de alto rendimento entre os pequenos agricultores na África Subsaariana e no Sul da Ásia. A fundação investiu ainda mais no desenvolvimento e proliferação de “supersafras” resistentes às mudanças climáticas e vacas leiteiras de maior rendimento. No ano passado, a organização criou a Gates Ag One, com a mesma finalidade.

Embora Gates possa ser o maior proprietário de terras agrícolas do país, ele não pode ser considerado o maior proprietário individual de terras.

Em sua lista dos 100 maiores proprietários de terras dos Estados Unidos, o The Land Report atribui a primeira posição ao presidente da Liberty Media, John Malone. O fundador da CNN, Ted Turner, ficou em terceiro lugar. Até o CEO da Amazon, Jeff Bezos, está investindo em terrenos em grande escala, chegando ao 25º lugar da lista.