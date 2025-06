O que levou o Buddha Spa a comprar um concorrente com cinco lojas em São Paulo

A rede de spas urbanos Buddha Spa anunciou nesta quinta-feira, 12, a aquisição do Espaço Prana, rede paulistana com cinco unidades localizadas em shoppings estratégicos de São Paulo. O investimento de 7,5 milhões de reais inclui a compra das unidades e o custo de conversão para o padrão da marca.

O setor de bem-estar no Brasil tem mostrado um crescimento robusto nos últimos anos. Com o mercado movimentando mais de 96 bilhões de dólares e estimativas apontando para uma expansão contínua, o segmento de spas e terapias de bem-estar se torna cada vez mais promissor. Nesse cenário de alta demanda, o Buddha Spa se posiciona como uma das principais redes do país.

Em um momento de aceleração, o Buddha Spa registrou um faturamento de 150 milhões de reais em 2024, com crescimento de 51,6% em relação ao ano anterior, e abriu 26 novas unidades. A compra do Espaço Prana é mais um passo dentro desse processo de expansão, visando consolidar ainda mais a presença da marca em regiões de alto potencial de demanda.

“Nosso objetivo sempre foi expandir para locais estratégicos, e a aquisição do Espaço Prana nos permite acelerar esse processo”, afirmou Gustavo Albanesi, CEO do Buddha Spa. “Além disso, estamos ampliando o modelo híbrido de franquias, no qual a franqueadora participa com 51% do capital, garantindo não só mais controle, mas também a colaboração direta com os franqueados”, explica o executivo.

As cinco unidades adquiridas estão localizadas em alguns dos shoppings mais movimentados de São Paulo: Jardim Sul, Center Norte, Vila Olímpia, Parque da Cidade e Tamboré. A presença nessas regiões, de grande fluxo de consumidores, é estratégica para a rede, que busca consolidar sua posição em um dos maiores mercados do país.

A transição das unidades do Espaço Prana para o padrão Buddha Spa será realizada de forma gradual em até três meses. A companhia informou que, durante esse período, os pacotes adquiridos pelos clientes do Espaço Prana serão aceitos nas novas unidades, garantindo a continuidade do atendimento.

Um novo modelo de gestão

A aquisição do Espaço Prana não é um movimento isolado para o Buddha Spa. Esta é a sexta aquisição realizada pela empresa, que foi fundada em 2001. Com a nova compra, a rede chega a sete unidades no modelo híbrido de franquia.

Nesse formato, a franqueadora participa com 51% do capital das unidades, mas os franqueados mantêm a autonomia para gerir as operações do dia a dia. Esse modelo de gestão combina controle centralizado e flexibilidade local. Para os franqueados, representa a oportunidade de crescer com menos investimento inicial, enquanto a franqueadora tem maior envolvimento nos resultados das operações.

“A sinergia criada entre a franqueadora e o franqueado é uma das maiores vantagens desse modelo. Ele permite que o Buddha Spa tenha maior controle sobre a qualidade e a experiência do cliente, ao mesmo tempo em que os franqueados podem se concentrar na gestão local com um risco financeiro menor”, afirma Albanesi. Essa estratégia tem se mostrado eficaz, já que contribui tanto para o crescimento rápido da rede quanto para o fortalecimento da marca.

Apesar da expansão e dos planos de crescimento, o Buddha Spa enfrenta a escassez de profissionais qualificados. Com o setor de bem-estar em pleno crescimento, a demanda por profissionais capacitados está crescendo mais rápido do que a oferta. "Se não resolvermos a formação de novos terapeutas, o setor inteiro vai travar", diz Albanesi.

Para combater essa lacuna, o Buddha Spa criou o Buddha Spa College, instituição dedicada ao treinamento de profissionais de massoterapia. A escola oferece programas de qualificação que são essenciais para garantir que as unidades da rede mantenham o alto padrão de atendimento. Agora, os profissionais do Espaço Prana também serão submetidos a treinamento e qualificação na escola de capacitação da rede.