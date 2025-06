Festa completa? Sodiê Doces investe R$ 15 milhões em linha de chocolates

Depois do bolo e dos salgados, os presentes. A Sodiê Doces, conhecida como uma das mais famosas franquias de bolo do país, está lançando uma linha de chocolates. Com investimento de R$ 15 milhões, a marca entra no nicho com trufas, barras e bombons, consolidando sua posição no mercado de doces.

"Os clientes sempre pediram por opções para presentear, e agora conseguimos atender a essa demanda", diz Diego Rabaneda, gestor da fábrica da Sodiê Salgados (e filho da fundadora da marca, Cleusa Maria da Silva).

Fundada no interior de São Paulo em 1997, a empresa conta com mais de 400 lojas franqueadas pelo país e duas unidades nos Estados Unidos — e quer incluir a linha de chocolates em todas elas. Ao entrar no mercado de chocolates premium, a Sodiê se diferencia pelo uso de matéria-prima belga e preços acessíveis, disputando mercado com marcas como Lindt e Kopenhagen. A expectativa é que os chocolates incrementem 10% das vendas.

Além do bolo: o novo momento da Sodiê Doces

Sodiê Doces: franquia de bolos amplia portfólio de produtos (Sodiê/Divulgação)

A Sodiê entendeu há alguns anos que depender apenas da venda de bolos não seria suficiente manter o negócio de pé. Desde 2017 investe na fabricação de outros produtos (além dos bolos feitos nas lojas) para ampliar a base de clientes.

A fábrica recebeu um investimento de R$ 20 milhões em 2023, mudou de localização e, com a nova estrutura, passou a produzir cinco vezes mais. Além de ampliar sua capacidade, a unidade de Boituva agora conta com tecnologias avançadas, o que garante maior precisão e agilidade na fabricação dos produtos.

Os salgados são o grande destaque. Desde a coxinha para a festa de aniversário até quiches e tortas para consumo nas lojas. "A internalização da produção dos salgados foi um movimento estratégico para garantirmos mais controle sobre a qualidade do que entregamos aos nossos clientes", diz Fábio Araujo, diretor geral da Sodiê.

Qual é o tamanho da Sodiê

As novas linhas já representam 25% dos resultados da companhia. A rede tem crescido duplo dígito nos últimos cinco anos, chegando a 740 milhões de reais em 2024. Apesar do cenário macroeconômico desafiador, com alta de juros e endividamento das famílias, a companhia espera chegar aos 820 milhões neste ano.

O ritmo de crescimento tem sido tracionado por um conjunto de elementos:

Outras inovações, como linha zero açúcar e vegana, além de bebidas quentes em loja também fazer parte do esforço da companhia para ampliar a recorrência de compra.

A marca tem se posicionado em novas ocasiões de consumo, incluindo cardápio para café da manhã e lanche da tarde.

Os resultados são positivos. Houve aumento de 7% na frequência de consumo, além do crescimento de 25% do ticket médio e do aumento de produtos por pedido.

Com 12 novas unidades já inauguradas este ano, a Sodiê busca consolidar sua presença no Nordeste, onde vê grande potencial de crescimento. As novas lojas chegam ao mercado oferecendo bolos, salgados e, agora, a nova linha de chocolates.