25 franquias a partir de R$ 9.500 que vão participar da Expo Franchising ABF Rio 2023

A feira Expo Franchising ABF Rio 2023, que acontece nesta semana entre os dias 21 e 23 de setembro, no anfiteatro do Riocentro, vai reunir franquias com investimento inicial a partir de R$ 9,5 mil.

O mercado de franquias brasileiro tem oportunidades de negócios para todos os bolsos e nos mais diversos formatos. Há opções nos mais diversos modelos, microfranquias (quiosques e home based) até estabelecimentos de grande porte, tanto para quem deseja empreender individualmente, como em família ou em grupo.

"O evento é uma oportunidade única para ter um contato direto com as marcas, conhecer as condições, se aprofundar sobre o sistema de franchising e realizar networking, tudo em um mesmo lugar. Com isso, esperamos auxiliar de forma efetiva no plano de expansão para cidades que compõem o Rio de Janeiro, para que o empreendedorismo possa continuar crescendo na região”, diz Clodoaldo Nascimento, presidente da ABF Rio.

O evento é realizado pela Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio) e conta com apoio de mídia da EXAME.

Confira, a seguir, algumas das marcas que vão expor na feira Expo Franchising ABF Rio 2023.

Usaflex

A Usaflex é a pioneira na produção de calçados que aliam conforto, estilo e bem-estar. Com mais de 290 lojas no país, a rede de franquias oferece dois modelos de loja para seus franqueados: a loja premium, com produtos exclusivos em couro de alta qualidade, proporcionando uma experiência única ao cliente; e a loja standard, com operação digitalizada e subdivisões de lifestyle para renovar o público-alvo.

Investimento inicial: a partir de R$ 590 mil

Faturamento médio: R$160 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Home Angels

A Home Angels, rede especializada em profissionais supervisionados e referência na América Latina com o cuidado de idosos, conta com dois modelos de negócios, Home Angels Light e o Home Angels Premium. Na Expo Franchising ABF Rio a marca vai apresentar aos interessados uma nova possibilidade de negócio, o formato Cluster, em que o franqueado abre uma unidade padrão e paga uma taxa para aumentar o raio de atendimento, podendo assim atuar nas cidades vizinhas. Com essa nova proposta de negócio, a rede pretende alcançar 240 operações e chegar ao número de 10 mil cuidadores em sua base até o fim de 2023.

Investimento inicial: modelo Light a partir de R$ 40 mil

Faturamento médio mensal: entre R$ 65 mil e R$ 110 mil

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

Mané

Mané é uma rede de botecos, que pertencente ao grupo Impettus, holding que hoje também detém as marcas Espetto Carioca, Buteco Seu Rufino e Bendito, criada para proporcionar aos clientes experiências gastronômicas únicas por meio de um ambiente gourmet e sofisticado, mas sem perder a cultura raiz de boteco. Atualmente conta com mais de 25 operações e na Expo Franchising ABF Rio apresenta suas duas opções de franquias, que variam entre 70m² e 150m² e com investimentos a partir de R$ 548 mil. A marca prevê um faturamento de R$ 65 milhões até dezembro deste ano.

Investimento: a partir de R$ 548 mil

Faturamento mensal: R$ 200 mil

Retorno de investimento: 24 a 36 meses

Espetto Carioca

A franquia Espetto Carioca, primeira do grupo Impettus, é uma rede de bares e restaurantes especializada em espetinhos, com mais de 45 unidades. Durante a Expo Franchising ABF Rio, lança a microfranquia de Vending Machine, que pode ser instalada em condomínios, academias, e clubes, e conta com investimento a partir de R$ 35 mil, a expectativa com o lançamento é um incremento de 25% no faturamento da rede, que deve ser superior a R$ 150 milhões. A rede também apresenta seus outros modelos: fast causal, quiosque, contêiner.

Investimento inicial: a partir de R$ 35 mil por máquina

Faturamento mensal: R$ 8 mil por máquina

Retorno de investimento: 12 a 18 meses

O Buteco

O Buteco Seu Rufino, do grupo Impettus, é uma rede famosa no Rio de Janeiro, que oferece aos clientes uma experiência única de um ambiente familiar, com uma gastronomia original e caseira e, claro, com cerveja gelada.

Investimento: a partir de R$ 400 mil

Faturamento mensal: R$ 150 mil

Retorno de investimento: 24 a 36 meses

O Bendito

O Bendito, do grupo Impettus, holding que hoje também detém as marcas Espetto Carioca, Mané e Buteco Seu Rufino, é uma franquia especializada em cookies, brownies, cafés e salgados, que trabalha com receitas exclusivas e ingredientes especiais. Na Expo Franchising ABF Rio, a rede apresenta o modelo de microfranquia Carrinho Bendito, que tem investimento a partir de R$ 70 mil e prevê um crescimento de 25% este ano. Além do lançamento, as modalidades de negócios da marca são lojas de rua ou quiosque.

Investimento: a partir de R$ 237.200,00

Faturamento mensal: a partir de R$ 50 mil

Retorno de investimento: 24 a 36 meses

YES! Idiomas

A YES! Idiomas, rede de franquias com mais de 50 anos de história e mais de 200 escolas espalhadas em 16 estados + Distrito Federal, apresenta o formato de microfranquia para a sua participação na 16ª edição da Expo Franchising ABF Rio. A franquia Soft foi criada para operar em municípios e micromercados de até 50 mil habitantes.

Investimento inicial a partir de: R$ 98 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 60 mil

Previsão de retorno: 18 a 24 meses

Bob’s

O Bob's, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil, fundada em 1952 no burburinho de Copacabana, rapidamente lançou moda e virou mania entre os cariocas. Sua expansão pelo Brasil começou em 1984 por meio de um bem-sucedido sistema de franquias, que segue até hoje oferecendo suporte para todos os interessados em abrir uma unidade da rede. Atualmente, são mais de 1.000 pontos de venda em todas as regiões do Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 930 mil

Faturamento médio mensal: R$ 180 mil

Tempo de retorno: média de 42 meses

TZ VIAGENS

Rede de agência de viagens e intercâmbio, física e online, multiserviços e multimarca. É a única que combina a oferta de produtos e serviços de uma operadora turística própria com os principais fornecedores do mercado, para garantir o mais completo portfólio de produtos e serviços turísticos, com a melhor relação custo/benefício do mercado, não somente pela qualidade, mas também nos melhores preços ao consumidor, incluindo a internet.

Investimento inicial: R$ 9,5 mil

Faturamento médio mensal: R$ 42 mil

Prazo de retorno: até 4 meses no Home Based

American Cookies

A American Cookies oferece mais de 20 sabores de cookies artesanais feitos com ingredientes selecionados e de alta qualidade. Exemplo desse cuidado é a substituição da margarina pela manteiga de leite e a ausência de gordura vegetal.

Investimento Inicial: a partir de R$ 190 mil

Faturamento médio estimado: a partir de R$ 50 mil

Prazo de retorno: entre 18 e 30 meses

Megamatte

Com quase três décadas de atuação no mercado de gastronomia, a rede Megamatte já conta com aproximadamente 150 unidades em todo território brasileiro, visa crescimento exponencial para 2023, com faturamento superior a R$ 135 milhões.

Investimento inicial: a partir de R$ 75 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Tempo de retorno: de 18 a 24 meses

Casa Bauducco

Criada em 2012, a Casa Bauducco é um espaço que combina empório com cafeteria. Atualmente, a rede possui mais de 150 lojas distribuídas em todo o Brasil. Com lojas de de rua e shoppings, a rede se destaca pela forte presença em hospitais eedifícios corporativos.

Investimento inicial: R$ 600 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 1,5 milhão

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

iGUi

A iGUi é a maior fabricante de piscinas em PRFV do mundo e está presente com indústrias e lojas em mais de 50 países. Atualmente, com quase 30 anos de mercado, é líder mundial no segmento de piscinas em PRFV, contando com mais de 1,2 mil lojas no Brasil e exterior,

Investimento inicial: a partir de R$ 2 milhões

Faturamento médio mensal: R$ 500 mil

Prazo de retorno: até 36 meses

TRATABEM

A TRATABEM é a única microfranquia da Rede iGUi. Criada em 2012, a marca é pioneira no oferecimento de serviços de limpeza, assistência técnica, manutenção e venda de produtos para todos os tipos de piscinas e na formação de profissionais credenciados, treinados e especializados no tratamento de água, por meio de cursos específicos.

Investimento inicial: R$ 75 mil.

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Casa do Construtor

Com 30 anos de fundação, a maior rede franqueadora de locação de equipamentos para construção civil e soluções para o dia a dia da América Latina chega à Feira visando difundir ainda mais as vantagens dos conceitos de economia compartilhada e da ressignificação da posse. Atualmente, a empresa conta com mais de 600 operações, sendo 35 no Estado.

Investimento: a partir de R$ 499 mil

Faturamento médio mensal: R$ 115 mil

Previsão de retorno do investimento: 36 a 42 meses

Chiquinho Sorvetes

Líder no segmento, com 43 anos de experiência no mercado de sorvetes, a rede possui atualmente mais de 730 unidades espalhadas por todo o país. Já são mais de 50 milhões de sorvetes entregues e 25 milhões de clientes atendidos por ano. A franqueadora tem sede em São José do Rio Preto, a 454 km da capital paulista.

Investimento inicial: a partir de R$ 390 mil

Faturamento médio mensal: não informado

Tempo de retorno: não informado

O Burguês

Criado com o intuito de inovar no mercado de hamburgueria delivery no Rio de Janeiro, O Burguês iniciou sua operação com uma loja em fevereiro de 2017. Produtos de alta qualidade aliados a um modelo de negócio de administração simples e de baixo risco fizeram a marca superar as expectativas do segmento e alcançar em 5 anos, um crescimento meteórico

Investimento inicial: R$250 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 180 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

ExTouro

Quando abriu as portas em 2015, na pequena loja no Cadeg, Yasser Regis, chefe executivo da marca tinha como ideia ser apenas um açougue de carnes nobres. Por pressão dos amigos começou a criar seus blends com cortes de angus e wagyu. O sucesso e a vontade de expandir as operações fez a hamburgueria premium investir na sua expansão e se tornar uma franquia.

Investimento inicial: R$250 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 180 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Seu Vidal

Com quase sete anos de vida, a Seu Vidal já virou destino certo dos cariocas antenados. Com uma atmosfera descontraída, a sanduicheria vai do pós-praia a um esquenta para a noitada. Os irmãos Pedro e Ana Luiza Vidal estão à frente do negócio. Para quem não ligou o sobrenome à pessoa, os irmãos são herdeiros da tradicional Confeitaria Itajaí, inaugurada há 90 anos, no centro da cidade. O nome do empreendimento não poderia ser diferente, Seu Vidal, em homenagem ao avô, Silvério Vidal.

Investimento inicial: R$250 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 180 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

N1 Chicken

A Number One Chicken é a maior rede de franquias de frango frito do Brasil. Com um modelo de negócio enxuto, a rede trabalha sob o sistema de dark kitchen e oferece aos clientes o melhor frango frito. Além disso, possui opções de hambúrgueres, refeições, deliciosos molhos próprios, bebidas e sobremesas. Com cerca de 200 unidades no Brasil e 4 em Portugal, a rede tem baixo custo de investimento e gasto mensal, além de uma operação simplificada.

Investimento Inicial: a partir de R$ 189 mil

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: 09 a 16 meses

Zé Coxinha

Franquia de fast food, pioneira em vender salgadinhos em caixa e também no copo. O cardápio é composto por salgados assados e fritos, além de ter doces e bolo. Os produtos têm um preço acessível e servem para diferentes tipos de celebrações. Desde o início da franquia, em 2011, a marca está em constante crescimento. Hoje, conta com mais de 30 lojas na região sudeste do Brasil.

Investimento inicial: R$120 mil

Faturamento médio mensal: R$ 48 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Unhas Cariocas

A rede conta com 95 unidades em todo país e preza pela proteção e segurança dos clientes, com colaboradoras treinadas para um atendimento padronizado, com rapidez e qualidade. Com a técnica exclusiva para remoção da cutícula, que dispensa o alicate sem comprometer o resultado, as unhas são feitas, em média, em 30 minutos.

Investimento inicial: a partir de R$ 190mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Escova Express

A Escova Express é a rede de franquias que usa os melhores métodos em escovas, penteados, maquiagens e design de sobrancelhas. Com atendimentos que dispensam agendamento prévio, a rede otimiza o tempo das mulheres que têm uma rotina corrida, mas que querem estar sempre arrumadas. Atualmente com sete unidades no Sudeste e Centro-Oeste, a rede atende cerca de 3 mil clientes por mês e o faturamento por loja gira em torno de R$50 mil. O parcelamento da taxa de franquia é feito no cartão, com adicional da taxa da máquina, em 6 ou 10 vezes.

Investimento inicial R$200 mil

Faturamento médio mensal: R$50mil

Prazo de retorno: 18 meses

Mikro Market

Com um modelo de negócios rentável e criado pra gerar praticidade e segurança o Mikro Market – mercado de conveniência em condomínios, fundada em 2021 estreia no segmento do franchising e marca presença na 16ª Expo Franchising ABF Rio, que acontece em Setembro, no Riocentro. É a primeira vez que uma marca do segmento participa da Feira do Rio de Janeiro.

Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil

Faturamento médio mensal: R$20 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Sépua Estética & Spa

Com um modelo de negócios rentável e criado pra gerar bem-estar e acesso a tratamentos de estética e serviços de embelezamento em um ambiente de spa, a Sépua Estética e Spa, marca presença na 16ª Expo Franchising ABF Rio. Depois do sucesso absoluto do negócio, que completa 3 anos em Janeiro, Judite Flor e seu novo sócio André Luis Soares Pereira (Grupo GSP) resolveu lançar um novo modelo de negócios – Micro franquia Sépua Express.