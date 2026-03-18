Nutella com whey: Ferrero compra marca brasileira de doces proteicos

A Ferrero, grupo italiano conhecido por marcas como Nutella, Kinder e Ferrero Rocher, anunciou nesta quarta-feira, 18, que assinou um acordo para adquirir a empresa mineira de barrinhas proteicas Bold Snacks.

O movimento marca a entrada da companhia no segmento de snacks proteicos no Brasil, categoria que vem ganhando tração com a busca por opções mais saudáveis.

O acordo, que ainda depende de condições usuais de fechamento, inclui a operação da Bold em Divinópolis (MG), com fábrica e escritório, além da incorporação de cerca de 300 funcionários à estrutura da Ferrero no Brasil. A conclusão da transação é esperada para os próximos meses.

“A Bold marca a nossa entrada neste segmento na América do Sul. É uma marca com forte impulso no Brasil e essa transação apoia o desenvolvimento do nosso portfólio em geografias estratégicas", afirmou Daniel Martinez Carretero, CFO do grupo Ferrero.

A aquisição reforça um movimento global da Ferrero de diversificação para além de chocolates e indulgência. Nos últimos anos, a companhia vem ampliando sua presença em categorias associadas a bem-estar, com marcas como Eat Natural e FULFIL, na Europa, e Power Crunch, na América do Norte.

No Brasil, onde já conta com cerca de 4.500 funcionários considerando também a operação da Dori Alimentos (ligada à Ferrara), a empresa passa agora a disputar um mercado dos snacks funcionais, com alto teor de proteína e apelo saudável.

A Bold se destacou nos últimos anos ao capturar uma mudança relevante no comportamento do consumidor, que busca alternativas mais equilibradas para o consumo de doces e lanches rápidos, muitas vezes substituindo sobremesas tradicionais por opções com maior valor nutricional.

“Ser reconhecido por uma líder global de alimentos, com histórico de construção de marcas icônicas, nos dá uma oportunidade única de acelerar nosso crescimento e levar a Bold a ainda mais consumidores", diz Gabriel Ferreira, fundador e CEO da Bold.

Com a aquisição, a expectativa é que a Ferrero use sua escala global de distribuição, marketing e operação para expandir a presença da Bold, tanto no Brasil quanto, potencialmente, em outros mercados.

Como a Bold foi criada

Gabriel Ferreira, da Bold Snacks: “O lojista é parceiro para chegar ao cliente final” (Divulgação/Divulgação)

A história da Bold ajuda a explicar por que a empresa se tornou um alvo atrativo para uma gigante global.

Fundada em 2018 por Gabriel Ferreira, então com 24 anos, a companhia nasceu com foco em suplementos voltados à performance esportiva, inspirada no universo do crossfit. A proposta inicial incluía produtos como whey protein, creatina e repositor energético, com identidade visual agressiva, marcada por caveiras e estética metálica.

O modelo, no entanto, não ganhou tração. Sem encontrar aderência no mercado e com o capital inicial de R$ 150 mil perto do fim, Ferreira decidiu mudar completamente a estratégia.

A virada veio acompanhada de um reposicionamento completo da marca. A antiga Bold Nutrition deu lugar à Bold Snacks, com identidade visual mais leve e colorida e um discurso centrado em saudabilidade, não apenas performance.

O produto encontrou rapidamente seu espaço. As barras passaram a ser consumidas não apenas por praticantes de atividade física, mas também como sobremesa ou lanche funcional.

A estratégia de marketing digital, baseada no envio de produtos para influenciadores, ajudou a impulsionar a visibilidade. Um dos momentos de viralização ocorreu quando criadores de conteúdo passaram a mostrar formas diferentes de consumo, como aquecer a barra no microondas.

“Estrategicamente, estamos nos tornando uma das maiores fábricas de barrinhas do país. No longo prazo, é importante controlar o processo e não estar nas mãos de um parceiro que pode não estar alinhado com os produtos”, afirmou Ferreira em entrevista à EXAME.

A aquisição pela Ferrero pode acelerar esse caminho. Com acesso a capital, distribuição e expertise global em construção de marcas, a Bold passa a ter condições de escalar sua proposta em um momento em que o mercado de alimentos saudáveis se torna cada vez mais competitivo e estratégico para grandes grupos, como a Ferrero.

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