Nubank responsabiliza a Caixa por sumiço do dinheiro de clientes

O Nubank informou nesta quarta-feira, 8, que os relatos de clientes sobre o estorno de valores dentro das contas da fintech ocorreu devido a uma falha no sistema da Caixa.

Segundo o Nubank, entre 15 de abril e 10 de junho de 2020, parte dos clientes que realizou o pagamento de boletos por meio da Caixa recebeu em sua conta digital uma quantia superior ao valor correto. “ O erro ocorreu devido a uma falha no sistema da própria Caixa”

“Assim que informado pela CEF sobre a situação, o Nubank, agindo de boa fé, comunicou seus clientes sobre o equívoco e, seguindo as recomendações da CEF, iniciou o processo de estorno dos valores excedentes de volta para o banco estatal. A devolução à Caixa já foi completamente suspensa”, disse em comunicado enviado.

A fintech informou ainda que lamenta o transtorno causado aos seus clientes e informa que, devido à imprecisão dos dados da Caixa, a empresa já reverteu os valores aos seus clientes mesmo não sendo responsável pela falha.

“Os clientes afetados já foram contatados e receberam os valores em suas contas. A empresa aguarda esclarecimentos adicionais do banco.”

Procurada pela Exame, a Caixa não retornou até a publicação desta matéria.

Entenda o caso

Na última terça-feira, 7, começaram a surgir relatos de clientes do banco que de que o dinheiro sumido na NuConta. O assunto entrou nos mais comentados no Twitter. Veja alguns casos abaixo:

