Nubank contrata ex-Amazon como chefe de tecnologia

O Nubank anunciou nesta quarta-feira a contratação de Matt Swann como novo diretor-chefe de tecnologia, depois de passagens por grandes companhias de internet e tecnologia incluindo Amazon e Booking.

Swann vai substituir Edward Wible, que passará a ocupar a diretoria de plataformas tecnológicas do banco digital. Segundo o Nubank, Wible, um dos fundadores do Nubank, participou ativamente do processo de contratação do executivo.

Além de passagens por Amazon e Booking, Swann teve "cargos de gestão em instituições globais como Citibank, Oracle e Motorola", afirmou o Nubank em comunicado à imprensa.

O Nubank tem atualmente mais de 35 milhões de clientes e em 2020 acertou três aquisições incluindo a corretora Easynvest.

"Ser capaz de escalar nossas operações de maneira sustentável é uma vantagem competitiva importante. E foi nisso que pensamos quando eu e Ed (Wible) decidimos contratar alguém que já passou por hipercrescimento em empresas globais", afirmou o presidente-executivo do Nubank, David Vélez, no comunicado.