Nubank compra Spin Pay, plataforma de pagamentos Pix para lojas virtuais

O Nubank anunciou nesta segunda-feira, 30, a compra da Spin Pay, fintech de pagamentos instantâneos que oferece suporte para compras via Pix no comércio eletrônico.

"A chegada da Spin Pay é uma forma de proporcionar, de forma mais rápida, uma experiência ainda melhor e simplificada para lojistas e clientes Nu", diz nota do Nubank.

O Nubank pretende manter os atuais clientes da Spin Pay e ampliar a carteira para levar a facilidade do Pix para ainda mais consumidores e plataformas de comércio.

Atualmente, a fintech trabalha em parceria com mais de 220 varejistas de diferentes setores, como lojas de departamento, eletrônicos e companhias aéreas.

O sistema está disponível nas plataformas de e-commerce VTEX, Loja Integrada e em breve na Shopify Plus, além de uma solução (APIs) capaz de se integrar a qualquer tipo de sistema do varejo.

Mesmo depois da aquisição, as operações seguem independentes. A Spin Pay funcionará como unidade separada de negócios, trabalhando no desenvolvimento de tecnologias – mas, claro, alinhadas com o propósito do Nubank.