Com normas, certificações e ensaios a NSF fortalece sua operação no Brasil

Empresas de diversos portes e segmentos precisam assegurar que seus processos, produtos e serviços cumpram as normas, sejam saudáveis e não representem risco às pessoas e ao meio ambiente. Ajudá-las a ter essa garantia e a poder transmiti-la a seus clientes, aos órgãos reguladores e à população é a especialidade da NSF.

Fundada em 1944, nos Estados Unidos, a empresa é uma das maiores do mundo na oferta desses serviços, com atuação em mais de 150 países. Oferece certificação de produtos e serviços, treinamentos sobre normas, auditoria e testagem de amostras, entre outros serviços.

Atende os segmentos de saúde (suplementos alimentares, dispositivos médicos, teores e impurezas em fármacos); alimentos (contaminantes, pesticidas); ambiental (toxicidade, ecotoxicidade, análises físico-químicas, microbiológicas e contaminantes); e de águas (análises microbiológicas, certificações e garantia da qualidade).

Compra do laboratório Bioensaios

No Brasil, onde emprega 120 pessoas, a empresa vem fortalecendo a sua presença. Um dos destaques é a área de laboratórios, cuja operação teve início em 2013, com a compra do laboratório Bioensaios, sediado em Viamão (RS).No início de 2022, a NSF reestruturou o setor, promovendo a Ph.D. em Ciências Biológicas Laura Nery para o cargo de diretora-geral.

Paralelamente, implementou um novo modelo de atendimento aos clientes, muito mais próximo. Como resultado, contabiliza um aumento de 8% no número de clientes a partir de julho. Atualmente, os laboratórios da NSF atendem a mais de 1 mil empresas.

“Neste nosso novo momento, estamos apostando em uma gestão jovem e feminina, voltada para o cuidado, o reconhecimento e o investimento na expertise técnica de nossos colaboradores e com foco no cliente, priorizando o contato próximo e personalizado”, resume Laura.

Do pequeno ao grande

A divisão atende empresas que necessitam avaliar seus produtos para se enquadrar nas normativas estabelecidas por órgãos governamentais, além de companhias que precisam monitorar seus impactos no meio ambiente através da avaliação de seus efluentes e resíduos. “Atendemos desde o pequeno empresário que precisa de avaliação de água de poço até grandes empresas públicas e privadas”, observa a diretora da NSF.

O laboratório da NSF Brasil possui certificação ISO 17025 com escopo extenso, compreendendo diversas matrizes e uma ampla gama de ensaios que lhe permite atender à maioria dos segmentos de mercado.

O laboratório foi um dos primeiros do Brasil a conquistar o reconhecimento em Boas Práticas em Laboratório, possuindo grande expertise em estudos para regulamentação de produtos e fármacos

“Temos um corpo técnico altamente capacitado, com biólogos, químicos e tecnólogos que estão o tempo todo desenvolvendo novos processos e implementado novos métodos para atender nossos clientes e as novas exigências de mercado”, afirma Laura.

Para o próximo ano, além do foco cada vez maior no atendimento aos clientes, a empresa pretende investir em alguns segmentos estratégicos. “Focaremos principalmente no desenvolvimento da área de suplementos alimentares, na avaliação de biocompatibilidade de dispositivos médico-odontológicos, além da retomada dos estudos BPL voltados ao segmento Agro”, conta a diretora de laboratórios. “Além disso, vamos ampliar nossa capacidade para atender o mercado de alimentos, um dos mais importantes do Brasil.”