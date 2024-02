Em expansão no Brasil, Globant é classificada como marca de TI com crescimento mais rápido do mundo

Com um novo diretor-executivo no país, a companhia acaba de adquirir a Iteris, uma consultoria especializada em transformação digital de empresas como Nubank, C&A e PagBank.

No ano passado, o valor de marca da Globant, cujo foco é reinventar negócios por meio de soluções tecnológicas inovadoras, passou de US$ 1,2 bilhão para US$ 1,6 bilhão — um salto de 33,8%. Esses dados foram calculados pela Brand Finance, uma das mais respeitadas consultorias de marcas do mundo, e fizeram com que a Globant fosse classificada, em 2024, como a marca de TI de crescimento mais rápido. Ela ainda foi apontada, pela mesma consultoria, como a 5ª marca de TI mais forte globalmente — no ano passado, a companhia ocupava a 8ª posição nesse ranking.

Conhecida por apresentar soluções disruptivas de transformação digital — o intuito final é ajudar os clientes a se reinventarem de forma sustentável em um contexto de mudanças incessantes —, a Globant opera no Brasil há dez anos.

Que o país é um mercado estratégico para ela não há dúvida. Não à toa, a operação no Brasil conta, atualmente, com 1,8 mil colaboradores. É quase o dobro do total registrado no ano passado, quando o escritório da nova sede brasileira foi inaugurado.

Na Zona Sul de São Paulo, é onde se encontra o Centro de Inovação em Tecnologias Emergentes da Globant, dedicado a criar soluções baseadas em inteligência artificial (IA), entre outras.

Para continuar consolidando sua presença no país, a companhia acaba de promover Carlos Morais a diretor-executivo. Ex-diretor geral da empresa, ele passou a responder por toda a operação no Brasil. “O reconhecimento dos clientes globais explica o enorme crescimento da companhia nos últimos anos”, diz Morais.

Aquisição de uma das agências de publicidade mais criativas do mundo

Atualmente, a Globant atende cerca de 130 clientes. As aquisições de outras organizações ajudaram a organização a aumentar sua participação no mercado brasileiro.

Uma das empresas que entraram para o portfólio foi a GUT, a agência de publicidade mais criativa do mundo, segundo o Festival de Criatividade de Cannes de 2023, assim como em 2019, a Avanxo, que é líder em transformação na nuvem, enquanto a GA, que foi comprada no ano seguinte, é referência em matéria de cloud e transformação digital.

Outras frentes de negócio

Já a GeneXus, plataforma que ajuda a simplificar o processo de desenvolvimento de softwares, foi arrematada em 2022. No ano passado, foi a vez da Nèscara entrar para o portfólio — trata-se de uma provedora brasileira de serviços de consultoria estratégica, implementação, desenvolvimento e suporte da plataforma Salesforce. “Só fizemos aquisições extremamente técnicas e que agregaram novos serviços ao nosso portfólio”, observa Morais.

A última aquisição, da Iteris, foi anunciada em janeiro deste ano. Trata-se de uma consultoria especializada em transformação digital. Fundada em São Paulo em 2009, ela dispõe de uma carteira de clientes composta por 70 empresas, entre as quais Nubank, PagBank, Julius Baer, C&A e Reckitt.

Reconhecida como líder por três anos consecutivos nos quadrantes de Projetos de Aplicativos Ágeis e Garantia de Qualidade de Aplicativos do estudo Next-Gen ADM Services fornecido pelo ISG Provider Lens™, a Iteris tem cerca de 600 colaboradores — está explicado porque o quadro de funcionários da Globant no Brasil quase dobrou em tão pouco tempo.

Os “globers” que fazem tudo acontecer

Fundada em 2003, a Globant opera em 33 países, tem mais de 29.000 funcionários, chamados de “Globers”, e clientes como Google, Santander, Disney e Electronic Arts, entre outros.

A companhia se diferencia por oferecer soluções de software inovadoras para empresas interessadas em superar desafios comerciais, reinventar ofertas e processos e aderir ao caminho da disrupção. A Royal Caribbean, por exemplo, recorreu a ela para criar experiências únicas para seus hóspedes.

A companhia é estruturada em áreas que são chamadas de Studios. Os de Enterprise, por exemplo, são especializados em soluções oferecidas por companhias como Oracle, SAP e Salesforce. Já os de Reinvent são ligados a universos específicos, como finanças, esportes e pagamentos inteligentes.

Existem ainda Create, que tem como objetivo potencializar a singularidade da marca das empresas por meio de experiências mais marcantes viabilizadas pela IA e da tecnologia de ponta do marketing; e o Digital, studio que ajuda os clientes a dominarem ainda mais a tecnologia disruptiva para colocar o negócio na vanguarda do mercado. O objetivo final é um só: agregar valor ao negócio dos clientes.

E a Globant também aposta na metodologia Agile PODs, que aprimora a cooperação entre as equipes internas e as dos clientes, promovendo a agilidade e a autonomia necessárias para criar soluções eficientes e bem-sucedidas. Pioneira no segmento a adotar inteligência artificial (IA) generativa, ela se notabilizou por saber colocar essa novidade a favor dos clientes. Em parceria com a Novartis, por exemplo, desenvolveu um assistente inteligente que recorre à IA para monitorar com precisão a psoríase, uma doença crônica de pele.

Em conjunto com outro laboratório, desenvolveu um aplicativo que consegue detectar a depressão infantil com uma taxa de precisão de 97%. O segredo é a gamificação, que ajuda a reter o público-alvo, e o uso de IA. Internamente, por sinal, a Globant faz uso dessa mesma tecnologia para recrutar novos colaboradores e para manter sua cultura viva, com a ajuda de um aplicativo. E a IA também é utilizada em uma ferramenta que ajuda no desenvolvimento de codificações.

No ano passado, a Globant comemorou seus 20 anos com diversas conquistas globais. Firmou, por exemplo, novas parcerias com a Major League Rugby e a FIFA — virou patrocinadora global da FIFAe Series™ em 2024 e 2025.

O grupo também anunciou a evolução das plataformas de tecnologia Globant X, a exemplo de Augoor, MagnifAI, StarMeUp e GeneXus. Todas utilizam IA para acelerar o desenvolvimento de software e aprimorar as experiências digitais, como convém aos clientes da 5ª marca de TI mais forte do mundo.