Quem são as 9 empresas com maiores índices de satisfação dos clientes

Proporcionar uma boa experiência aos clientes é um dos objetivos de grande parte das empresas. Mas como identificar quais delas mais se destacam nesse quesito? Foi com o objetivo de revelar e premiar as companhias com melhores índices de satisfação que foi criado o NPS Awards no Brasil.

A primeira edição do evento, que acontece no dia 1º de julho, às 19h, é resultado de uma parceria inédita da EXAME com a empresa de tecnologia SoluCX. O prêmio reconhecerá as instituições brasileiras que mais buscaram a centralidade no cliente em três categorias: e-commerce, food tech e setor bancário.

Realizada entre e 1º de abril de 2020 e 31 de janeiro deste ano, a coleta de dados foi feita pelo NPS Benchmark, produto desenvolvido pela SoluCX com o objetivo de mensurar a percepção de mercado de uma marca em comparação aos seus principais concorrentes.

Com a missão de “dar voz ao cliente para que as empresas lhes proporcionem uma melhor experiência”, a SoluCX já realizou mais de 7.500 pesquisas para grandes empresas do Brasil e da América Latina.

Mas, afinal, o que é NPS?

Desenvolvida no início dos anos 2000 pelo estrategista de negócios e palestrante Fred Reichheld, a Net Promoter Score (NPS) é uma metodologia mundialmente utilizada para medir a satisfação dos clientes de uma empresa em diferentes segmentos. Ela pode ser usada tanto para identificar possíveis detratores da marca, quanto para mensurar clientes dispostos a indicar a empresa para amigos e familiares.

Para encontrar o índice NPS de uma empresa, basta subtrair os número de clientes detratores dos clientes promotores. Veja:

% clientes promotores

- % clientes detratores

Total = pontuação da marca (NPS)

NPS Awards EXAME 2021

Para a primeira edição do prêmio, foram consideradas 40.657 opiniões. A coleta foi realizada com residentes da cidade de São Paulo, cuja população demográfica é de 12 milhões de habitantes. Veja, a seguir, quem são as grandes finalistas em cada categoria.

E-commerce

Amazon

Netshoes

Petlove

Food Tech

99 Food

Uber Eats

Ifood

Setor Bancário

MagaluPay

Picpay

Nubank

Além de acompanhar as grandes vencedoras durante o evento que será transmitido virtualmente, o público também pode indicar empresas e setores para serem avaliados na próxima edição do prêmio. Para isso, basta fazer um cadastro.

