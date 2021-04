Novo avião do presidente dos EUA poderá viajar a 5 vezes velocidade do som

Novo Exosonic deverá viajar a quase duas vezes a velocidade do som Novo Exosonic deverá viajar a quase duas vezes a velocidade do som

Esqueça o famoso Air Force One que já estrelou até filmes de Hollywood: o novo avião presidencial dos Estados Unidos deverá ser um jato supersônico. Ainda não está definido o substituto para o Boeing 747, mas há três projetos na disputa – e com investimentos do governo norte-americano.

No caso da californiana Exosonic, por exemplo, foi injetado 1 milhão de dólares (5,6 milhões de reais na conversão atual) para a construção de um jato capaz de voar a Mach 1,8. Ou seja, quase 2.222 km/h e duas vezes velocidades do som, perdendo por pouco do veterano Concorde de 1976.

Mas por que foram necessários praticamente 45 anos para voltar à discussão dos aviões executivos com capacidade de superar a barreira do som? Bom... pelos mesmos motivos que levaram à aposentadoria o clássico anglo-francês, que eram consumo elevado de combustível e poluição sonora.

Modelo promete ficar pronto até meados da década de 2030 Modelo promete ficar pronto até meados da década de 2030

Para se ter ideia, só era permitido superar 1.216 km/h (que, não por acaso, é considerado supersônica) fora do continente para não incomodar a população. E é justamente o problema do estrondo acima da velocidade do som que os novos projetos de aviões presidenciais prometem resolver.

Projeto presidencial tem 20 poltronas na parte principal Projeto presidencial tem 20 poltronas na parte principal

E olha que a Exosonic promete que ser mais silencioso que o trânsito – e bem menos que metrô e que o próprio Concorde, por exemplo. Para isso, o fabricante aprimorou o desenho da aeronave, que também será capaz de voar entre Nova York e Los Angeles em apenas 3 horas. Hoje, é o dobro.

Para conquistar o contrato da Força Aérea dos Estados Unidos, a empresa reduziu a capacidade de 70 passageiros para apenas 31 viajantes na configuração presidencial. Por outro lado, há suítes privativas, salas de reunião e acabamento luxuoso com revestimento de couro, carvalho e quartzo.

Revestimentos incluem couro, madeira e quartzo Revestimentos incluem couro, madeira e quartzo

Se ficou curioso para saber como será a cabine da aeronave, já foram reveladas as primeiras projeções da opção que disputará a preferência do líder norte-americano, com duas fileiras na configuração 2-2 para a parte principal, uma área com poltronas de classe executiva, dois lavabos e duas cozinhas.

Na sala de reuniões, há poltronas reclináveis de classe executiva Na sala de reuniões, há poltronas reclináveis de classe executiva

Por enquanto, o projeto supersônico californiano ainda não saiu da prancheta, mas a previsão é de que o avião já esteja voando até meados da década de 2030. E, é claro, adequado às questões ambientais: a empresa garante que a autonomia de até 9.260 km será com combustíveis sustentáveis.

Visual do Overture lembra o veterano Concorde Visual do Overture lembra o veterano Concorde

Outra companhia que concorre ao hangar presidencial nos Estados Unidos é a Boom Supersonic, que já criou o protótipo XB-1 para o processo de validação do Overture. De acordo com a empresa sediada na cidade de Denver, o primeiro voo está previsto para 2025, com certificação para 2027.

Configuração da cabine será no formato 1-1 Configuração da cabine será no formato 1-1

Com visual “tradicional” – se é que pode ser chamado assim –, o Overture tem capacidade para até 88 passageiros na opção para voo comercial e 45 pessoas na versão que disputa a posição de Air Force One. Já a velocidade é de Mach 2,2 (2.695 km/h) para ir de Nova York até Londres em 3h30.

Projeto da Hermeus promete ser duas vezes mais rápido que o Concorde Projeto da Hermeus promete ser duas vezes mais rápido que o Concorde

Por fim, o todo-poderoso concorrente da Hermeus Corporation vai além dos rivais, com velocidades de até Mach 5. Isso significa que a aeronave pode voar a 6.125 km/h, o que significa que dá para cumprir o trajeto entre a capital inglesa e a “Big Apple” em 1h30 (é o tempo de São Paulo a Vitória).

Propulsor com capacidade para Mach 5 já foi testado em tamanho real Propulsor com capacidade para Mach 5 já foi testado em tamanho real

Pode até parecer uma proposta mirabolante, mas acredite: o fabricante já colocou o propulsor em teste há mais de um ano e comprovou o funcionamento do sistema. E se por enquanto não há confirmação de quando o projeto estará pronto, a previsão é de que a produção só ocorra em uma década.