Biden escorrega no Air Force One e ganha primeiro "meme" presidencial

Quase dois meses após tomar posse, o presidente americano, Joe Biden, ganhou seu primeiro grande meme nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, 19, Biden escorregou enquanto subia as escadas do Air Force One, avião oficial de transporte dos presidentes americanos.

Após o vídeo do episódio se espalhar, a hashtag #BidenFall (algo como "queda de Biden", numa tradução livre) chegou aos trending topics do Twitter nos Estados Unidos.

"Há muito vento aí fora", disse um porta-voz da Casa Branca a jornalistas em meio à repercussão do episódio. O representante afirmou também que Biden está "100% bem" após a queda.

Usuários opositores a Biden usaram as imagens para criticar a idade do presidente, que completou 78 anos no mês de novembro. A idade já avançada de Biden (que terminará o mandato com 81 anos em 2024) foi um dos temas levantados por opositores na campanha presidencial no ano passado.

O ex-presidente Donald Trump, que até então era o mais velho a tomar posse, tem 74 anos. Um dos usuários no Twitter escreveu que "o telefone tocou na Casa Branca" chamando por Kamala Harris, vice-presidente e potencial aposta do Partido Democrata para suceder Biden.

Phone just rang in the White House bullpen. 'Kamala, get up and get loose.'#BidenFall #Biden #KamalaHarris #Democrats pic.twitter.com/2a16E2jVQx

— SEE YOU LATER - RALPH (@LincolnRejects) March 19, 2021