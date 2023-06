Nocnoc capta novos US$ 14 milhões para trazer o mundo ao e-commerce da América Latina

A startup uruguaia Nocnoc cresce embalada pelo bom momento do e-commerce na América Latina. Com a proposta de facilitar a entrada de vendedores de outros países em marketplaces da região, a empresa caiu no gosto de investidores em 2022, quando captou 7 milhões de dólares em uma rodada seed. Agora, a empresa conquista um novo cheque de 14 milhões de dólares em uma rodada série A.

A rodada é liderada pela PayPal Ventures, braço de investimentos corporativos do PayPal, com a participação dos já investidores Mouro Capital, Quona Capital, Caravela e Broadhaven. O aporte também marca a entrada do fundo de venture capital Ignia no captable da empresa.

O que faz a empresa

Fundada em 2018, em Montevidéu, a Nocnoc funciona como um concierge para vendedores digitais de mercadorias vindas de todo o mundo, e que miram o pujante comércio eletrônico dos países da América Latina. O foco está em auxiliar comerciantes de países asiáticos, hoje responsáveis por uma (ainda) pequena parcela do volume movimentado pelo e-commerce da região.

O objetivo é oferecer uma gama de serviços capazes de contornar a complexidade de se vender nos países latinos, a exemplo de taxas aduaneiras e desafios logísticos ligados às movimentações de produtos entre continentes.

Na lista de serviços está, por exemplo, a publicidade do produto em vários marketplaces e também a conversão de pagamentos para moedas locais, de modo a reduzir cancelamentos e também o prazo para recebimento do valor pago pelos produtos.

Para agilizar ainda mais a incursão em marketplaces populares da região — como Amazon, Mercado Livre, Americanas, Carrefour, Walmart, Magazine Luiza e Coppel — a nocnoc permite o envio do catálogo completo de produtos para a plataforma da nocnoc. "Isso permite que os consumidores acessem facilmente produtos internacionais a preços competitivos, confiando em nosso compromisso e reputação como um vendedor local", diz disse Ilan Bajarlia, co-fundador e CEO da nocnoc.

"A nocnoc agrega valor aos marketplaces da América Latina, oferecendo produtos exclusivos não disponíveis em nenhum outro lugar por meio de sua solução completa que suporta envio global, coleta de pagamentos, remessas internacionais, desembaraço aduaneiro e devoluções, tudo em conformidade com as regulamentações locais."

O interesse de investidores na Nocnoc se justifica, em partes, pela expertise dos próprios fundadores. A empresa foi criada por Ilan Bajarlia, Joaquin Colella, e Diego Szilagyi, três empreendedores que antes compunham o time da dLocal, de tecnologia para pagamentos online que alcançou o status de unicórnio após receber aporte de 200 milhões de dólares em 2020.

“Vemos uma oportunidade significativa no comércio cross-border e acreditamos que a nocnoc está posicionada de forma única para ajudar os vendedores a terem sucesso na América Latina", disse Ian Cox Moya, sócio da PayPal Ventures. "Estamos entusiasmados em apoiar os fundadores da nocnoc, Ilan Bajarlia, Diego Szilagyi e Joaquín Colella, e o restante da equipe da nocnoc, enquanto eles crescem e expandem o negócio".

Como a startup vai crescer

Com o aporte, a startup pretende ampliar sua presença em novos mercados e abrir novos canais de vendas.

Além disso, o capital também será investido em melhorias no serviço de atendimento a varejistas já oferecido pela Nocnoc. Em outra frente, a startup também pretende tornar mais robusta sua solução de pagamentos, de olho em atributos de segurança em pagamentos entre fronteiras.