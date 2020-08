No Dia dos Pais, foco é nas compras pelo comércio eletrônico

Esse Dia dos Pais será diferente, pelo menos para o varejo. O isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus provocou aumento nas vendas pela internet. De acordo com o Cuponomia, portal que reúne cupons de desconto e cashback online, as vendas online apresentaram um aumento de 150%.

O levantamento é um comparativo da primeira semana de agosto de 2020, com o mesmo período no ano de 2019. Ainda de acordo com o portal, as categorias que apresentaram o maior aumento foram cerveja, informática e utilidades domésticas, que aumentaram 300%.

A venda de perfumes e cosméticos também cresceu 200% no período, assim como os vinhos, que também viram aumento de 200% nas vendas. “A expectativa é de alta nas vendas online, tendo em vista o aumento dessa modalidade desde o início da quarentena”, diz Ivan Zeredo, diretor de marketing do Cuponomia, em comunicado.

Para fazer a entrega desses produtos, a ID logistics Brasil, multinacional de logística presente em 18 países, trabalha com a expectativa de alta no número de pedidos referente ao Dia dos Pais. Ela se preparou para dar conta de um aumento de 50% nos pedidos, em relação ao mesmo período do ano passado, por conta do aumento nas vendas do e-commerce.

Para Gilberto Lima, diretor de operações Logísticas da ID Logistics, a abertura parcial do comércio tradicional não impactou o volume de pedidos para a data. “Os volumes do e-commerce continuam altos, no mesmo patamar que os períodos de isolamento total”, diz.