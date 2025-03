Com Virgínia Fonseca e Malu Borges, My Favorite lança tendência rápida no mundo na moda

A My Favorite Things agora é apenas My Favorite — e chega com uma nova estratégia para dominar o mercado de moda multimarcas. Parte dessa transformação é o reposicionamento com foco em se tornar a primeira do mercado multimarcas brasileiro a operar no conceito de tendência rápida, modelo que já impulsiona grandes nomes do setor internacionalmente.

O objetivo é claro: oferecer peças no exato momento em que a demanda surge, antes que se tornem massificadas. Com mais de 1.600 produtos lançados anualmente, a marca aposta em agilidade para capturar o desejo do público e convertê-lo em vendas.

Aceleração digital e marketing de influência

A nova fase foi apresentada no La Moda Experience, evento em Florianópolis, com uma campanha protagonizada por Virgínia Fonseca e Malu Borges, duas das influenciadoras mais populares do país.

A presença digital, inclusive, é um pilar central desse novo modelo. Com uma abordagem agressiva de marketing de influência e estratégias de engajamento, a My Favorite aquece a demanda antes mesmo de os produtos chegarem às lojas.

O impacto para os lojistas é direto: as peças entram no mercado com alto potencial de conversão, impulsionadas pelo desejo já criado nas redes sociais. “O nosso papel é garantir que as consumidoras tenham acesso às tendências no momento certo”, afirma Bianca Olivo, empresária e influenciadora à frente da My Favorite.

Mais do que comandar a marca, Bianca vive intensamente o universo digital e transforma essa experiência em estratégia de negócio. Empresária e influenciadora em ascensão, ela soma mais de 450 mil seguidores e 82 milhões de curtidas no TikTok, onde seus vídeos ultrapassam 17 milhões de visualizações. Esse engajamento não só reforça a conexão com o público, mas também impulsiona o conceito de tendência rápida no varejo multimarcas, garantindo que os lojistas recebam produtos que já chegam ao mercado com demanda consolidada.

Além de acompanhar a mudança de comportamento do consumidor, a My Favorite lidera um novo modelo de negócio no Brasil, focado na velocidade e na conversão rápida no varejo. O conceito, já é consolidado lá fora, posiciona agora a marca como referência para lojistas que buscam agilidade e alto giro de produtos.