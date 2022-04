Multiplan divulga resultados em clima de otimismo com shoppings

A empresa de shopping centers Multiplan divulga seus resultados para o primeiro trimestre de 2022 nesta quinta-feira, após o fechamento do mercado. A expectativa para os números é positiva. No início do mês, a rede dona de shoppings como Morumbi, em São Paulo, e Barra Shopping, no Rio de Janeiro, divulgou dados animadores das vendas no trimestre. Entre janeiro e março de 2022, a empresa teve vendas de 4 bilhões de reais, 13,4% acima do registrado no primeiro trimestre de 2019, em um cenário pré-pandemia, e 74,7% acima das vendas do primeiro trimestre de 2021.

Os dados mês a mês mostram que as vendas cresceram gradativamente entre janeiro e março. Em janeiro houve alta de 4,8% em relação a janeiro de 2019, em fevereiro a alta foi de 15,3%, e em março o crescimento foi de 20,6% em comparação com março de 2019. A alta teve forte influência da liberação do uso de máscaras nas cidades.

Os números tiveram impacto positivo nas ações da companhia e puxaram outras do setor, como Iguatemi e brMalls. Agora, com os resultados completos do trimestre, o mercado terá uma visão mais ampla sobre o momento da companhia e as tendências para o setor.

O clima geral é de otimismo. No final do ano passado, as grandes do setor já haviam apresentado aumento na receita. A Multiplan teve receita de 469 milhões de reais no quarto trimestre de 2021, uma alta de 17% em relação ao mesmo período de 2019, e de 43% em relação a quarto trimestre e 2020, em meio à pandemia. Já o lucro do período ficou 213 milhões de reais, alta de 50% em relação ao mesmo período de 2019.

Em declaração recente, o presidente da Multiplan José Isaac Peres, disse que o setor deve ter crescimento de 10% em relação a 2019. Isso mesmo em um cenário de alta da inflação. Segundo ele, o varejo deve crescer em ritmo mais acelerado que o restante da economia, devido a uma demanda reprimida.

O avanço deve ser impulsionado pela liberação do uso de máscaras e outras restrições da covid. Em relatório recente sobre a Multiplan, analistas do banco BTG Pactual escreveram que sua visão é que “os aluguéis da Multiplan vão continuar crescendo muito” e que “2022 deve ser ainda mais forte”.

Segundo o banco Credit Suisse, ainda há espaço para avanços no setor. Em relatório publicado há duas semanas, o banco afirma que o fluxo de clientes no segmento em março de 2022 ainda foi 27% abaixo do fluxo de março de 2019. “Ainda há um longo caminho para que a indústria recupere seu nível usual de fluxo de clientes; no entanto, a tendência está apontando para cima”, dizem os analistas do banco.

