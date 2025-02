A casa própria ficou para trás? Prédios só para aluguel avançam no Brasil

Comprar um imóvel já foi sinônimo de estabilidade no Brasil. Hoje, cada vez mais pessoas trocam a casa própria pela flexibilidade do aluguel. Esse movimento tem impulsionado um novo modelo no país: prédios construídos exclusivamente para locação, conhecidos como multifamily.

Nos Estados Unidos, esse formato já domina o mercado, com 21,3 milhões de unidades e movimentando mais de US$ 3 bilhões por dia, segundo a TM3 Capital. No Brasil, a tendência ainda está no início, mas em forte expansão. Atualmente, há 9.200 imóveis multifamiliares, sendo que 30% foram entregues apenas no último ano, segundo a consultoria imobiliária Siila.

O crescimento atrai grandes investidores. A Brookfield Properties, por exemplo, adquiriu 5.000 unidades do portfólio da Luggo. Outros fundos, como Greystar, JFL Living e Vitacon, também estão expandindo suas operações no setor, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Diante desse cenário, a CredAluga, fintech que oferece tecnologia para imobiliárias, anunciou uma parceria com a Luggo, empresa do grupo MRV&CO especializada em multifamily. A expectativa da fintech é fornecer sua tecnologia para até 50% das novas unidades lançadas pela startup.

A empresa de Guilherme Blumer e Daniel Santos será responsável pela análise de crédito e fiança locatícia dos inquilinos da Luggo. Isso garante tanto mais agilidade no processo de locação quanto segurança financeira para investidores.

O aluguel está mudando

O aumento do aluguel no Brasil reflete uma mudança no comportamento dos consumidores. Segundo o Censo 2022, 20,9% dos domicílios brasileiros são alugados, um salto em relação aos 12,3% registrados no ano 2000. No total, o país passou de 6,7 milhões de imóveis alugados para 18,8 milhões em duas décadas.

Estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná concentram quase 50% dos imóveis locados, e o número médio de moradores por residência caiu de 3 para 2,8 pessoas. Esse movimento impulsiona o crescimento de empreendimentos multifamily, que oferecem contratos mais flexíveis e espaços otimizados para o estilo de vida moderno.

O conceito já domina mercados como os Estados Unidos, onde há 22 milhões de unidades multifamiliares. No Brasil, esse número ainda é pequeno, mas cresce rápido: 31,5% de expansão prevista até agosto de 2025, segundo a Siila. São Paulo concentra 89% dessas unidades.

“Estamos no nascimento dessa indústria no Brasil. Grandes fundos internacionais já começaram a investir nesse modelo por aqui, e a tendência é que ele ganhe escala rapidamente”, afirma Santos, cofundador da CredAluga.

Parceria que acelera o setor

A parceria entre CredAluga e Luggo deve simplificar ainda mais esse processo. Com a solução da fintech, a análise de crédito dos inquilinos será feita em apenas cinco segundos, e a contratação do seguro-fiança poderá ser concluída em até cinco minutos – eliminando a necessidade de fiador e outras burocracias.

Além de beneficiar os inquilinos, o modelo garante que a Luggo e seus investidores recebam os aluguéis em dia, mesmo em caso de inadimplência. Isso dá mais previsibilidade financeira ao negócio e atrai mais capital para a construção de novos prédios.