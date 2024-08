EXCLUSIVO: MRV amplia atuação na ZL com lançamento de mil unidades ao lado do estádio do Corinthians

A construtora MRV acaba de lançar um condomínio que tem tudo para se tornar o queridinho dos fãs de futebol: o Gran Arena Itaquera, na Zona Leste de São Paulo (SP), estará localizado a apenas 450 metros do estádio do Corinthians, a Neo Química Arena.

“Estamos em uma área ímpar, que dificilmente será replicada em proximidade nesse modelo – mesmo próximo a outros estádios da cidade”, afirmou Sergio Paulo Amaral dos Anjos, diretor comercial na MRV em São Paulo, em entrevista exclusiva à EXAME.

Serão cinco torres de 18 andares e 1.064 unidades residenciais – todas com dois quartos. As metragens variam de 35,13 metros quadrados a 56,51 m². O terreno totaliza 14 mil m², com área comum que inclui playground, salão de festas com espaço gourmet, churrasqueira independente, espaço kids, quadra coberta e bicicletário.

1 /4 Projeção de como será o empreendimento Gran Arena Itaquera (Projeção de como será o empreendimento Gran Arena Itaquera)

4/4 Terreno onde estará localizado o Gran Arena Itaquera, empreendimento da MRV (Terreno onde estará localizado o Gran Arena Itaquera, empreendimento da MRV)

O complexo vai estar 100% enquadrado no programa habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV). Amaral dos Anjos estima que a maior parte das unidades deve estar enquadrada na faixa 2 do programa, com valor de até R$ 264 mil. As unidades mais caras do empreendimento – maiores e com direito à vaga de garagem – devem atingir até R$ 320 mil nos cálculos da empresa. O preço médio do m² será de R$ 7,5 mil.

Dependendo da unidade, os novos moradores terão vista parcial do gramado da arena corinthiana, dando um gostinho do jogo da janela de casa. A MRV esclarece que não irá fazer diferenciação de preço baseada na vista do apartamento para o estádio, e que toda a precificação irá seguir os padrões do MCMV. Durante o mês de lançamento, a construtora oferecerá condições exclusivas, como a incluindo a isenção da documentação do imóvel (ITBI e Registro).

A expectativa da MRV é que o empreendimento Gran Arena Itaquera gere um valor geral de vendas (VGV) de 260 milhões.

Para além dos corinthianos

Apesar do atrativo do estádio, a intenção é atrair um público mais amplo, que se beneficie da infraestrutura da região. O empreendimento estará a uma distância de 1,3 quilômetros da estação Corinthians-Itaquera, que interliga as linhas 11-Coral da CPTM e a 3-Vermelha do metrô, e a 2,5 Km da estação Arthur Alvim, da mesma linha de metrô.

A estação de Itaquera conta ainda com um terminal de ônibus, um shopping de mesmo nome do bairro e uma unidade do Poupatempo. A entrada principal será pela Avenida Miguel Ignácio Curi, com fácil acesso pela Radial Leste e Complexo Viário Arieta Calfat Cury Farah. Entre os atrativos do campo educacaional, a Fatec Itaquera está a 1,5 Km de distância.

“Existe uma vocação do empreendimento para o corinthiano por estar perto do estádio. Porém, estar próximo da estação metrô, CPTM, toda a rede de serviços que a região oferece, é o que faz com que o condomínio seja atrativo – independente do time ou do gosto pelo futebol.”

Para os preocupados com o barulho que os jogos do estádio podem trazer ao condomínio, Amaral dos Anjos defende que os eventos devem ser mais espaçados. “Os jogos acontecem geralmente a cada 15 dias. Acreditamos que será mais um atrativo que um empecilho.”

A MRV estima que o possível comprador do imóvel é o jovem que está se casando ou formando família e segue em busca do primeiro imóvel. A expectativa é que eles já sejam moradores da região, diminuindo o impacto da chegada de um grande empreendimento no bairro.