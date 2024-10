Parceira das imobiliárias tradicionais, CredAluga anuncia aporte de R$ 22 milhões

As imobiliárias tradicionais estão às voltas com novos concorrentes. O avanço das plataformas de aluguel online como QuintoAndar e Loft, que atraem o consumidor que busca por agilidade, tem obrigado muitas delas a reinventar o modelo de negócio para atrair clientes.

As imobiliárias tradicionais representam mais de 5 milhões de imóveis no país e carecem das mesmas ferramentas para competir com os novos gigantes. É nesse cenário que a startup mineira CredAluga se destaca. A fintech desenvolve alternativas de crédito que melhoram a experiência de locação, sem competir diretamente com as imobiliárias.

Com um novo aporte de R$ 22 milhões, a startup planeja expandir sua atuação no Brasil e lançar novos produtos para facilitar o aluguel, ajudando as imobiliárias a oferecerem opções mais acessíveis e seguras​​. "Nós somos uma empresa centrada na imobiliária e hiper focada no aluguel", diz Guilherme Blumer, um dos fundadores​​​. A CredAluga visa manter uma estratégia de criação em conjunto com as imobiliárias, reforçando o relacionamento com o setor​.

"O aporte vai nos ajudar a desenvolver produtos de forma colaborativa", diz Blumer.

A captação foi liderada pela Caravela Capital, com participação de fundos como Honey Island by 4UM, Norte Ventures, Terracota Ventures e FJ Labs. O investimento será direcionado para tecnologia, novos produtos financeiros e expansão comercial no Brasil​​.

Qual o negócio da CredAluga?

O modelo de negócios da CredAluga é B2B2C, visando beneficiar tanto as imobiliárias quanto os inquilinos e proprietários. A fintech já possui mais de 500 imobiliárias parceiras e projeta atingir 5 mil parceiros nos próximos quatro anos, além de conquistar 15% do market share até 2029​​.

O foco principal está na criação de soluções que substituam garantias tradicionais, como fiador e caução, por alternativas mais seguras e eficientes​.

Para 2025, a empresa planeja lançar produtos financeiros voltados ao aluguel e melhorar a experiência de usuário por meio da inteligência de crédito. “Queremos oferecer um leque de produtos financeiros para as imobiliárias darem opções mais seguras para proprietários e inquilinos”, afirma Daniel Santos, um dos fundadores da CredAluga​​.

A CredAluga também firmou uma parceria com a Cupola, consultoria especializada em inteligência imobiliária. A ideia é ampliar a base de clientes por meio de eventos de capacitação, além de aulas e treinamentos sobre o setor. "Estamos focados em melhorar a eficiência das imobiliárias e facilitar o processo de locação"​​, diz Rodrigo Werneck, fundador da Cupola.

Com a expectativa de crescimento de 150% no próximo ano, a CredAluga projeta fechar 2024 com um faturamento de R$ 30 milhões​. A expansão nacional já está em andamento. Hoje, a startup está em 23 estados e planeja uma expansão territorial com parceiros. A empresa descarta uma expansão internacional neste momento, mantendo o foco exclusivo no mercado brasileiro​.

Quem está por trás?

De Minas Gerais, a CredAluga foi fundada em 2022 por Daniel Santos e Guilherme Blumer, dois profissionais com experiência no mercado imobiliário. Santos iniciou sua carreira na imobiliária de seu pai, a Casa Mineira, uma das maiores de Belo Horizonte.

Quando trabalhava na empresa fundada pelo pai, Santos expandiu a operação de 500 para 5.000 contratos de aluguel. Após a venda da Casa Mineira para o QuintoAndar em 2021, ele fundou a CredAluga para desenvolver soluções financeiras focadas nas necessidades das imobiliárias tradicionais.

Guilherme Blumer tem mais de 20 anos de experiência no setor, passando por empresas como ZAP Imóveis, Hypnobox e Brasil Brokers, onde foi diretor de marketing.

Agora, o jornalista de formação Rodrigo Werneck integra o time. Werneck se especializou em marketing e gestão imobiliária. Em 2007, criou a Cupola. Com a entrada na CredAluga, ele foi nomeado Chief Marketing Officer (CMO) e diretor de relações com o mercado​​.