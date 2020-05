Multa e suspensão: Taurus fica de fora de licitações de armas em SP

A Taurus, fabricante de armas, está impedida de participar de licitações do governo do estado de São Paulo. A empresa foi multada em R$ 12,674 milhões referente um processo sobre falhas no funcionamento de armas de fogo fornecidas para a Polícia Militar de São Paulo. A ação é sobre contratos de fornecimento de 3.698 pistolas entre os anos de 2007 e 2011.

Procurada por EXAME, a fabricante afirmou que “a Polícia Militar de São Paulo mais uma vez prejudica a Taurus com uma decisão administrativa de primeira instância que pretende suspender o direito da Companhia de contratar com a administração pública de SP”.

A empresa ainda disse que tomará todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis para a reversão da penalidade aplicada, e que “não há evidências técnicas ou fundamentos jurídicos que permitam a penalização da companhia”.

A Taurus também reitera que equipa todos os Policiais Militares de São Paulo há mais de 10 anos, e que “apesar de sua manutenção precária por todos esses anos, acha no mínimo estranho a aplicação dessas penalidades nesse momento, pois a PMESP continua utilizando pistolas Taurus”.