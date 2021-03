Mondelēz lança metas para acelerar diversidade e inclusão

A fabricante de alimentos Mondelēz, dona de marcas como Lacta, Trident, Halls, Club Social, Bis, Oreo e Tang, anuncia um compromisso para promover o avanço em diversidade e inclusão em todas as áreas em que atua no Brasil. Entre as principais metas estão cumprir com 50% de cargos de liderança (a partir de gerência) ocupados por mulheres até 2023 e aumentar o número de pessoas pretas e pardas dentro da empresa ainda em 2021.

"Queremos refletir os indicadores da sociedade brasileira e representar o consumidor em todas as esferas da companhia. Para isto, estamos desenvolvendo processos de respeito, inclusão e contratação que nos ajudam a cumprir a meta", diz Betina Corbellini, diretora de recursos humanos da Mondelēz Brasil.

Atualmente a Mondelēz Brasil, além de já cumprir com a equidade salarial, também possui 45% dos cargos de liderança, a partir de gerente, ocupados por mulheres, reforçando o seu compromisso com a equidade de gênero. Para alcançar as metas, a companhia promoverá amplamente a diversidade e a inclusão em seus processos seletivos. Como exemplo, 80% das vagas do Programa de Estágio para 2022 serão exclusivas para diversidade.

"De setembro a dezembro tivemos 52 contratações e 53% dessas vagas foram ocupadas pelos quatro grupos de afinidade: gênero; LGBTQIA+, pessoa com deficiência e étnico racial", afirma Corbellini.

Em outubro de 2020 a Mondelēz International anunciou Robert Perkins com o primeiro Diretor Global de Diversidade e Inclusão. O Brasil acompanhou o movimento e passa a contar um líder dedicado ao tema. Além disso, a empresa criou um comitê de diversidade que atua em quatro frentes: gênero; LGBTQIA+, pessoa com deficiência e étnico racial.

As políticas são construídas de maneira colaborativa em rodas de conversa com os colaboradores e lideranças. Além disso, o comitê está envolvido em todas as iniciativas de marketing para garantir representatividade nas ativações e campanhas. O grupo também criou uma cartilha informativa que será distribuída para os 8 mil colaboradores, com conteúdo rico e educativo sobre todos os grupos de afinidades.

Entre as resoluções adotadas pela companhia estão licença maternidade e paternidade estendida, inclusive para casais homoafetivos, banco de talentos exclusivo para os quatro grupos de afinidade, adesão ao Compromisso pela Equidade Racial e parceria com consultorias especializadas para implementação das políticas internas de diversidade como Igual e Empodera.

Além disso, a Mondelēz Internacional vai investir US$ 1 bilhão em empresas pertencentes a mulheres ou grupos minorizados, incluindo no Brasil. Há recursos que também serão utilizados para, por exemplo, transformar todas as instalações da companhia no país em 100% acessíveis, e para a atração e retenção de talentos pretos, pardos e com deficiência.